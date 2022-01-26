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В Ростехнадзоре назвали возможные причины аварии на шахте «Листвяжная»

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Возможными причинами аварии на кузбасской шахте «Листвяжная» в ноябре 2021 года могли стать грубые нарушения правил безопасности, в том числе фальсификация работы системы газового контроля и отключение автоматической газовой защиты. Об этом в ходе круглого стола в Госдуме РФ на тему «Законодательное регулирование в сфере обеспечения безопасности ведения горных работ на предприятиях угольной отрасли» 26 января заявил замначальника управления по надзору в угольной промышленности Ростехнадзора Сергей Никитин.

Он также отметил, что комиссия по расследованию причин аварии на шахте закончит свою работу 15 февраля.

«Могу уже сказать, что непреодолимых сил природы в акте не будет. Причины [аварии] я могу в общих чертах назвать. Это грубые нарушения правил безопасности, которые сегодня действуют, это фальсификация работы системы аэрогазового контроля, это отключение автоматической газовой защиты»,— сообщил Никитин, которого цитирует ТАСС.

Помимо этого, по словам представителя Ростехнадзора, к аварии на шахте привели нарушение правил эксплуатации технических устройств, ошибки в проектировании. «Это неумение пользоваться средствами изолированной защиты органов дыхания, пронос в шахту телефонов. Такие аппараты запрещены к использованию в шахтах»,— подчеркнул Никитин.

Ранее стало известно, что в Кузбассе после взрыва на «Листвяжной» решили ввести клятву горняка. Шахтеры должны пообещать честно и добросовестно исполнять обязанности, стремиться к созданию максимально безопасных условий труда, не допускать скрытие аварий и несчастных случаев.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября, погибли 46 горняков и пять горноспасателей, пострадавших — десятки. Поисковые работы закончились только 13 декабря. Шахтёры и их родственники рассказывали о многочисленных нарушениях и работе в условиях высокого содержания метана в воздухе.

Президент РФ Владимир Путин раскритиковал отсутствие безопасности на «Листвяжной». По его словам, руководство шахты принимало меры, чтобы скрыть излишнюю загазованность метаном. Основной причиной ЧП он видит отсутствие контроля со стороны ответственных лиц за то, в каких условиях проходили работы.

Суд отправил под стражу председателя совета директоров «СДС-Уголь» Михаила Федяева, гендиректора компании Геннадия Алексеева и технического директора Антона Якутова, главного инженера шахты Анатолия Лобанова, директора шахты Сергея Махракова, его первого заместителя Андрея Молоствова, начальника участка Сергея Герасименка, инспекторов Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина.

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Комментарии (9)

f0ntan
Не допущать аварии должны требовать не с шахтеров, которых заставляют читать это в их клятве, а ответственные лица за соблюдение требований безопасности и условий труда
266410437
Клятва горняка какой статьей Трудового Кодекса предусмотрена? Без клятвы на работу не пустят? как без куар кода в ресторан?
Guest1234
Такое ощущение, что читаю новости 17-18 века. Решать проблемы клятвой горняка - это сильно.
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