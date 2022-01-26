FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-6°C/Завтра: -5
78.64р88.93р
ТЕМА ДНЯ

Смольный вводит новые ограничения из-за COVID-19

Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Богатейшие россияне потеряли 28 млрд долларов из-за ситуации вокруг Украины

21
Печать

Совокупное состояние российских миллиардеров за месяц сократилось на 27,9 миллиарда долларов из-за ситуации вокруг Украины.

«Падение фондовых индексов отразилось на состоянии богатейших бизнесменов России. Совокупное состояние 104 российских миллиардеров сократилось на 27,9 миллиарда долларов», — сообщает 26 января Forbes.

Деловой журнал подсчитал, что наибольшие потери могли понести основные владельцы НОВАТЭКа и «Сибура» Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко.

В относительном выражении больше всего сократилось состояние главы производителя электромобилей Arrival Дениса Свердлова, основателя «Яндекса» Аркадия Воложа и банкира Олега Тинькова.

Напомним, в понедельник, 24 января, доллар впервые с начала апреля 2021 года превысил 78 рублей.

Напряженность между Россией и Украиной обострилась в последние недели на фоне сообщений СМИ. Сначала появилась информация о том, что Россия наращивает войска на границе с Украиной для возможного вторжения. Президент Владимир Зеленский заявил, что в его стране планируется государственный переворот. В Кремле все обвинения в причастности к этому России отрицают. Президент США Байден пообещал России «катастрофу» в случае вторжения на Украину.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (21)

***_555
Ну, и хорошо. Есть шанс, что задумаются.
killbeachtrash
Я хочу заметить ( поднимая очки), что в России очень большой части народа нечего терять кроме своих цепей ( по Марксу). Многие уже кредиты "потеряли" - не помнят сколько брали , когда и у каких банков.
efela
а беднейшие сколько потеряли? Думаю, что больше.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний