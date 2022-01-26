Богатейшие россияне потеряли 28 млрд долларов из-за ситуации вокруг Украины

Совокупное состояние российских миллиардеров за месяц сократилось на 27,9 миллиарда долларов из-за ситуации вокруг Украины.
«Падение фондовых индексов отразилось на состоянии богатейших бизнесменов России. Совокупное состояние 104 российских миллиардеров сократилось на 27,9 миллиарда долларов», — сообщает 26 января Forbes.
Деловой журнал подсчитал, что наибольшие потери могли понести основные владельцы НОВАТЭКа и «Сибура» Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко.
В относительном выражении больше всего сократилось состояние главы производителя электромобилей Arrival Дениса Свердлова, основателя «Яндекса» Аркадия Воложа и банкира Олега Тинькова.
Напомним, в понедельник, 24 января, доллар впервые с начала апреля 2021 года превысил 78 рублей.