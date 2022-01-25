Вслед за Петербургом плановую медпомощь приостановят в Ленобласти

В Ленинградской области в ближайшие дни собираются прекратить оказание плановой помощи в поликлиниках, проведение профилактических осмотров и диспансеризации. Об этом 25 января сообщает пресс-служба регионального правительства в своём телеграм-канале.



«Все медики первичного звена будут переведены на осмотры больных на дому, а также на оказание неотложной медицинской помощи в поликлиниках», — отмечается в сообщении.



Правительство обещает временно передать около 30 автомобилей своего автопарка в районные больницы — для обслуживания пациентов на дому.

