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Вслед за Петербургом плановую медпомощь приостановят в Ленобласти

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В Ленинградской области в ближайшие дни собираются прекратить оказание плановой помощи в поликлиниках, проведение профилактических осмотров и диспансеризации. Об этом 25 января сообщает пресс-служба регионального правительства в своём телеграм-канале.

«Все медики первичного звена будут переведены на осмотры больных на дому, а также на оказание неотложной медицинской помощи в поликлиниках», — отмечается в сообщении.

Правительство обещает временно передать около 30 автомобилей своего автопарка в районные больницы — для обслуживания пациентов на дому.

Петербургское управление Роспотребнадзора 21 января ввело запрет на проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации отдельных групп населения, а также на проведение медицинских осмотров детей. Ограничение касается и плановой медицинской помощи взрослому населению в амбулаторных условиях, за исключением пациентов с заболеваниями и состояниями, которые грозят жизни и здоровью.

24 января служба «122» оказалась перегружена сообщениями от заболевших коронавирусом: было просто не дозвониться. После этого число операторов увеличили до 400.

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Комментарии (3)

firma
Мусор вам мешал, снег? Ну нате,не обляпайтесь.
angel of death
так давайте и сбор налогов тогда прекращайте...
с какого я вам что-то должен платить, если вы не готовы меня лечить?
LOL =)
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