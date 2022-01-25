Вслед за Петербургом плановую медпомощь приостановят в Ленобласти

В Ленинградской области в ближайшие дни собираются прекратить оказание плановой помощи в поликлиниках, проведение профилактических осмотров и диспансеризации. Об этом 25 января сообщает пресс-служба регионального правительства в своём телеграм-канале.
«Все медики первичного звена будут переведены на осмотры больных на дому, а также на оказание неотложной медицинской помощи в поликлиниках», — отмечается в сообщении.
Правительство обещает временно передать около 30 автомобилей своего автопарка в районные больницы — для обслуживания пациентов на дому.
Петербургское управление Роспотребнадзора 21 января ввело запрет на проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации отдельных групп населения, а также на проведение медицинских осмотров детей. Ограничение касается и плановой медицинской помощи взрослому населению в амбулаторных условиях, за исключением пациентов с заболеваниями и состояниями, которые грозят жизни и здоровью.
24 января служба «122» оказалась перегружена сообщениями от заболевших коронавирусом: было просто не дозвониться. После этого число операторов увеличили до 400.