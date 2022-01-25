«Цифра эта совершенно не космическая». Кадыров объяснил, как Россия тратит 375 млрд на Чечню ежегодно

Рамзан Кадыров решил пояснить свое выступление по поводу того, сколько Россия тратит на содержание Чечни. Объяснение глава региона опубликовал 25 января в своем телеграм-канале.
Накануне Кадыров в эфире в Instagram сообщил, что Чечне без РФ не обойтись, ежегодно Россия якобы тратит на республику более 300 млрд рублей.
«Мой вчерашний прямой эфир вызвал массу кривотолков, среди которых обсуждение бюджета Чеченской Республики. Напомню, что я не владею в совершенстве профессиональным и углубленным русским языком. И я не академик, как вы прекрасно знаете, поэтому многое остаётся неуточненным. Но вы, господа журналисты, всё же будьте более объективными, профессиональными и даже... патриотичными. Не надо пытаться поймать так называемый хайп», — пишет глава Чечни (отметим, 27 июля 2006 года Кадыров был избран почётным академиком Академии наук Чеченской Республики).
По его словам, речь идет о 375 млрд рублей, но это не бюджет субъекта федерации, который составляет чуть более 140 млрд. «Обратите внимание, это полная цифра всей бюджетной системы РФ на территории ЧР и речь о федеральном содержании республики, а не только о консолидированном бюджете региона. Не путайте. И я не оговорился, как некоторые это расценили. Повторяю, речь о содержании. Тут содержание и территориальных филиалов федеральных органов власти (МВД, прокуратура, ПФР и т. п.), Пенсионного фонда, фондов медицинского и социального страхования. Цифра эта совершенно не космическая. И такое же содержание есть во всех регионах России», — подчеркнул Кадыров.
Пресс-секретарь Владимира Путина ранее заявил, что в Кремле не считают Чечню «инвестиционно безнадежным регионом», но она среди «менее преуспевших».