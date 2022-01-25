«Цифра эта совершенно не космическая». Кадыров объяснил, как Россия тратит 375 млрд на Чечню ежегодно

Рамзан Кадыров решил пояснить свое выступление по поводу того, сколько Россия тратит на содержание Чечни. Объяснение глава региона опубликовал 25 января в своем телеграм-канале.



Накануне Кадыров в эфире в Instagram сообщил, что Чечне без РФ не обойтись, ежегодно Россия якобы тратит на республику более 300 млрд рублей.



«Мой вчерашний прямой эфир вызвал массу кривотолков, среди которых обсуждение бюджета Чеченской Республики. Напомню, что я не владею в совершенстве профессиональным и углубленным русским языком. И я не академик, как вы прекрасно знаете, поэтому многое остаётся неуточненным. Но вы, господа журналисты, всё же будьте более объективными, профессиональными и даже... патриотичными. Не надо пытаться поймать так называемый хайп», — пишет глава Чечни (отметим, 27 июля 2006 года Кадыров был избран почётным академиком Академии наук Чеченской Республики).

