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«Цифра эта совершенно не космическая». Кадыров объяснил, как Россия тратит 375 млрд на Чечню ежегодно

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Рамзан Кадыров решил пояснить свое выступление по поводу того, сколько Россия тратит на содержание Чечни. Объяснение глава региона опубликовал 25 января в своем телеграм-канале.

Накануне Кадыров в эфире в Instagram сообщил, что Чечне без РФ не обойтись, ежегодно Россия якобы тратит на республику более 300 млрд рублей.

«Мой вчерашний прямой эфир вызвал массу кривотолков, среди которых обсуждение бюджета Чеченской Республики. Напомню, что я не владею в совершенстве профессиональным и углубленным русским языком. И я не академик, как вы прекрасно знаете, поэтому многое остаётся неуточненным. Но вы, господа журналисты, всё же будьте более объективными, профессиональными и даже... патриотичными. Не надо пытаться поймать так называемый хайп», — пишет глава Чечни (отметим, 27 июля 2006 года Кадыров был избран почётным академиком Академии наук Чеченской Республики).

По его словам, речь идет о 375 млрд рублей, но это не бюджет субъекта федерации, который составляет чуть более 140 млрд. «Обратите внимание, это полная цифра всей бюджетной системы РФ на территории ЧР и речь о федеральном содержании республики, а не только о консолидированном бюджете региона. Не путайте. И я не оговорился, как некоторые это расценили. Повторяю, речь о содержании. Тут содержание и территориальных филиалов федеральных органов власти (МВД, прокуратура, ПФР и т. п.), Пенсионного фонда, фондов медицинского и социального страхования. Цифра эта совершенно не космическая. И такое же содержание есть во всех регионах России», — подчеркнул Кадыров.

Пресс-секретарь Владимира Путина ранее заявил, что в Кремле не считают Чечню «инвестиционно безнадежным регионом», но она среди «менее преуспевших».

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Комментарии (21)

267125448
Бюджет Чечни больше 370 миллиардов, население 1,5 млн человек..
Волгоградская область 2,5 млн человек с бюджетом 20 млрд... И самый нищий город в стране.
Рамзан Ахматович, будьте добры, станьте губернатором нашей области. Очень хочется нормально зарабатывать, видеть чистый, ухоженный город, честного губернатора и мэра, работающую ЖКХ, убрать воров и жуликов с администрации, медицыны, образования, транспорта, похоронных услуг.
Sonata
О, он знает, что такое "хайп". А русским языком, когда это неудобно, оказывается, владеет плохо. Как диссертации-то писал, почётный академик, почётный профессор там и сям, доктор экономических наук... Последнее вообще странно. Хайпанул, но обсчитался? Теперь оправдывается и взывает к патриотизму...
267011328
по прошествии 30 лет я уважаю2 чеченов -хасбулатов и дудаев последний действительно лидер и если бы всё правильно мы сделали и обговорили не было бы никогда ельцемизма- путинизма кто не знает дудаев-генерал стратегической авиации и фонтанка не надо тереть мои и не только комменты на двух стульях не просидите народ не будет уважать а через день- снятие блокады город в бегловской блокаде- ась тогда не обессудте
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