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«Тепловая карта» через неделю, открытый ЗакС весной, платный центр в перспективе — откровенный разговор с Александром Бельским

Председатель Законодательного собрания в интервью «Фонтанке» рассказал, как создают карту по уборке снега и почему плата за въезд в центр города — это может быть хорошо.

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Прямой эфир с Александром Бельским состоялся в соцсетях «Фонтанки» 24 января. Презентация «тепловой карты» по уборке Петербурга от снега откладывается на конец января — начало февраля. «Надеюсь, что [будет составлена] на следующей неделе. Мы сегодня с утра этот вопрос обсуждали. Но, может быть, нам понадобится привлечение людей, чтобы это положить в электронный формат. Буквально неделя максимум», — сказал спикер парламента.

Если пандемия позволит, весной 2022 года Мариинский дворец сможет открыть двери для всех желающих. «Где-то в феврале будет понятна ситуация с тем, как мы всё это будем регламентировать, — заявил Бельский. — Я думаю, что это не будет какая-то сложная процедура. По большому счету, не могу сказать, что у нас будет стоять очередь из людей. Ну, может, на первом этапе, когда мы всё это анонсируем... Но в целом, мне кажется, у нас балконы открыты — там достаточно большое количество людей, которое может туда попадать. Регламентируем и уже этой весной начнем пускать людей».

А вот вопрос о введении платы за проезд в центр Петербурга на частном автомобиле пока может только обсуждаться. Запускать этот механизм прямо сейчас в Смольном не готовы. «Я не говорю, что в Петербурге должен вводиться платный въезд в центр города. Отнюдь нет. Но то, что это достаточно серьезно может разгрузить с точки зрения логистики центр города, с точки зрения ремонта дорог, зданий, которые у нас разваливаются, загрязненности центра города. Нужно говорить объективно: количество выбросов, которое находится на уровне детской коляски, просто зашкаливает», — отметил политик.

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Комментарии (7)

Nurofen
фашисты у власти, и законы соответственно такие-же
iphonedimona
Плата за въезд в центр это хорошо. Это просто благо для горожан. И не хнычьте, сами такого выбрали. Или не знали, что такое "единая Россия"? Теперь терпите и платите. Поумнеть вам не суждено никогда.
Opioman
Этому бы умнику заново бы школу закончить. В институт бы поступить и пойти работать, а не языком чесать.

Фонтанка вам не стыдно у столь глупых людей интервью брать?
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