«Тепловая карта» через неделю, открытый ЗакС весной, платный центр в перспективе — откровенный разговор с Александром Бельским

Прямой эфир с Александром Бельским состоялся в соцсетях «Фонтанки» 24 января. Презентация «тепловой карты» по уборке Петербурга от снега откладывается на конец января — начало февраля. «Надеюсь, что [будет составлена] на следующей неделе. Мы сегодня с утра этот вопрос обсуждали. Но, может быть, нам понадобится привлечение людей, чтобы это положить в электронный формат. Буквально неделя максимум», — сказал спикер парламента.



Если пандемия позволит, весной 2022 года Мариинский дворец сможет открыть двери для всех желающих. «Где-то в феврале будет понятна ситуация с тем, как мы всё это будем регламентировать, — заявил Бельский. — Я думаю, что это не будет какая-то сложная процедура. По большому счету, не могу сказать, что у нас будет стоять очередь из людей. Ну, может, на первом этапе, когда мы всё это анонсируем... Но в целом, мне кажется, у нас балконы открыты — там достаточно большое количество людей, которое может туда попадать. Регламентируем и уже этой весной начнем пускать людей».

