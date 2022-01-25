«Тепловая карта» через неделю, открытый ЗакС весной, платный центр в перспективе — откровенный разговор с Александром Бельским

Прямой эфир с Александром Бельским состоялся в соцсетях «Фонтанки» 24 января. Презентация «тепловой карты» по уборке Петербурга от снега откладывается на конец января — начало февраля. «Надеюсь, что [будет составлена] на следующей неделе. Мы сегодня с утра этот вопрос обсуждали. Но, может быть, нам понадобится привлечение людей, чтобы это положить в электронный формат. Буквально неделя максимум», — сказал спикер парламента.
Если пандемия позволит, весной 2022 года Мариинский дворец сможет открыть двери для всех желающих. «Где-то в феврале будет понятна ситуация с тем, как мы всё это будем регламентировать, — заявил Бельский. — Я думаю, что это не будет какая-то сложная процедура. По большому счету, не могу сказать, что у нас будет стоять очередь из людей. Ну, может, на первом этапе, когда мы всё это анонсируем... Но в целом, мне кажется, у нас балконы открыты — там достаточно большое количество людей, которое может туда попадать. Регламентируем и уже этой весной начнем пускать людей».
А вот вопрос о введении платы за проезд в центр Петербурга на частном автомобиле пока может только обсуждаться. Запускать этот механизм прямо сейчас в Смольном не готовы. «Я не говорю, что в Петербурге должен вводиться платный въезд в центр города. Отнюдь нет. Но то, что это достаточно серьезно может разгрузить с точки зрения логистики центр города, с точки зрения ремонта дорог, зданий, которые у нас разваливаются, загрязненности центра города. Нужно говорить объективно: количество выбросов, которое находится на уровне детской коляски, просто зашкаливает», — отметил политик.