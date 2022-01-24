Весной Заксобрание раскроет двери для любопытных. Если не помешает ковид

Заксобрание Петербурга весной 2022 года может открыть двери для всех желающих. Регламент допуска в Мариинский дворец планируется разработать уже в феврале. Об этом 24 января в прямом эфире «Фонтанки» рассказал председатель регионального парламента Александр Бельский.
«Где-то в феврале будет понятна ситуация с тем, как мы все это будем регламентировать, — заявил Бельский. — Я думаю, что это не будет какая-то сложная процедура. По большому счету, не могу сказать, что у нас будет стоять очередь из людей. Ну, может, на первом этапе, когда мы все это анонсируем... Но в целом, мне кажется, у нас балконы открыты — там достаточно большое количество людей, которое может туда попадать. Регламентируем и уже этой весной начнем пускать людей».
Он подчеркнул, что допуск людей в Мариинский дворец будет возможен в случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация.
Ранее председатель ЗакСа рассказывал, что парламент взял курс на открытость. В частности, Бельский намерен привлекать горожан к законотворчеству. В ближайшее время на сайте Мариинского станут доступны стенограммы пленарных заседаний, а своих коллег спикер призвал коммуницировать с избирателями, в том числе посредством «прямых линий» в соцсетях. Кроме того, в планах создание молодежного парламента, членом которого смогут стать молодые люди, в том числе «с сережкой в ухе».