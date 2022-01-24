Весной Заксобрание раскроет двери для любопытных. Если не помешает ковид

Заксобрание Петербурга весной 2022 года может открыть двери для всех желающих. Регламент допуска в Мариинский дворец планируется разработать уже в феврале. Об этом 24 января в прямом эфире «Фонтанки» рассказал председатель регионального парламента Александр Бельский.



«Где-то в феврале будет понятна ситуация с тем, как мы все это будем регламентировать, — заявил Бельский. — Я думаю, что это не будет какая-то сложная процедура. По большому счету, не могу сказать, что у нас будет стоять очередь из людей. Ну, может, на первом этапе, когда мы все это анонсируем... Но в целом, мне кажется, у нас балконы открыты — там достаточно большое количество людей, которое может туда попадать. Регламентируем и уже этой весной начнем пускать людей».

