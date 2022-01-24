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Весной Заксобрание раскроет двери для любопытных. Если не помешает ковид

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Заксобрание Петербурга весной 2022 года может открыть двери для всех желающих. Регламент допуска в Мариинский дворец планируется разработать уже в феврале. Об этом 24 января в прямом эфире «Фонтанки» рассказал председатель регионального парламента Александр Бельский.

«Где-то в феврале будет понятна ситуация с тем, как мы все это будем регламентировать, — заявил Бельский. — Я думаю, что это не будет какая-то сложная процедура. По большому счету, не могу сказать, что у нас будет стоять очередь из людей. Ну, может, на первом этапе, когда мы все это анонсируем... Но в целом, мне кажется, у нас балконы открыты — там достаточно большое количество людей, которое может туда попадать. Регламентируем и уже этой весной начнем пускать людей».

Он подчеркнул, что допуск людей в Мариинский дворец будет возможен в случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация.

Ранее председатель ЗакСа рассказывал, что парламент взял курс на открытость. В частности, Бельский намерен привлекать горожан к законотворчеству. В ближайшее время на сайте Мариинского станут доступны стенограммы пленарных заседаний, а своих коллег спикер призвал коммуницировать с избирателями, в том числе посредством «прямых линий» в соцсетях. Кроме того, в планах создание молодежного парламента, членом которого смогут стать молодые люди, в том числе «с сережкой в ухе».

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Комментарии (2)

265055770
Кстати, журналистов 78-го канала начали пускать в Зак. Собрание? Или хитрые депутаты всё так и продолжают препятствовать выполнению журналистской деятельности под предлогом ковидных ограничений?
267094899
Добрый день. Простите за обращение к вам, но больше не вижу выхода из ситуации. Умоляю, помогите, пожалуйста. Оказалась в ситуации, когда длительное время не могу найти работу. Согласна на любые подработки, но ничего не находится. От голода уже почти теряю сознание, так как по несколько дней иногда просто сижу на воде. Ради Бога, одолжите, пожалуйста, рублей 100-200 на еду. Как только я найду работу, я обязательно вам ве.рну все, если укажете телефон или номер карты.
Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.
Номер моей карты : 4279 3806 3951 2278
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