FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: 0
76.33р87.02р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдОбраз жизниЗимняя сказка в КронштадтеQR-код: что, где, когда, зачемПромышленный ПетербургОбразование

Бельский пообещал сделать ЗакС открытым для петербуржцев — с прямыми линиями в соцсетях и стенограммами заседаний

Законодательное собрание Петербурга станет более открытым для горожан. А самих жителей депутаты будут вовлекать в процесс законотворчества. Об этом на первом в 2022 году заседании парламента 19 января рассказал спикер ЗакСа Александр Бельский, передает корреспондент «Фонтанки».

4
Печать

«У нас начинается новый этап в нашей деятельности, достаточно много у нас вопросов. Мы, коллеги, с вами в прошлом году задали вектор открытости нашего парламента. Открытости всех депутатов. Для нас очень важно взаимодействие с точки зрения работы с нашими жителями. <...> Мы должны <...> не просто слышать жителей нашего города, а совместно с ними работать. Вовлекать их во все процессы, которые у нас есть, с ними обсуждать все законы, которые у нас принимаются, все потребности, которые у нас есть», — отметил Бельский.

Он подчеркнул, что необходимо открыто говорить о существующих проблемах, в частности о таких острых, как уборка снега и мусора, а также введение QR-кодов.

По словам главы парламента, в планах — вовлечь жителей города в процесс законотворчества. «Мы бы хотели, чтобы люди не просто говорили об этом, а были вовлечены», — пояснил он, добавив, что горожанам необходимо понимание нюансов этого процесса.

Спикер заявил, что следует развивать новые формы общения. «Мы можем делать прямые линии через «ВКонтакте», другие возможные информационные ресурсы электронные», — пояснил Бельский. Также он добавил, что для жителей станут доступны стенограммы заседаний Заксобрания.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

263867771
прямыми красными линиями?
VKuser86752872
Если Законодательное собрание отменит куар коды, совершенно незаконно введенные в городе, примет закон об ограничении парковок по краям проезжей части улиц (для начала успешной работы) вот тогда уважение будет, А так... как в басне Крылова. Про рассадку музыкантов.
260958961
а зачем - читать поголовный одобрямс от ЕДРа? была бы оппозиция - может и имело бы смысл.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний