Бельский пообещал сделать ЗакС открытым для петербуржцев — с прямыми линиями в соцсетях и стенограммами заседаний

«У нас начинается новый этап в нашей деятельности, достаточно много у нас вопросов. Мы, коллеги, с вами в прошлом году задали вектор открытости нашего парламента. Открытости всех депутатов. Для нас очень важно взаимодействие с точки зрения работы с нашими жителями. <...> Мы должны <...> не просто слышать жителей нашего города, а совместно с ними работать. Вовлекать их во все процессы, которые у нас есть, с ними обсуждать все законы, которые у нас принимаются, все потребности, которые у нас есть», — отметил Бельский.

Он подчеркнул, что необходимо открыто говорить о существующих проблемах, в частности о таких острых, как уборка снега и мусора, а также введение QR-кодов.



По словам главы парламента, в планах — вовлечь жителей города в процесс законотворчества. «Мы бы хотели, чтобы люди не просто говорили об этом, а были вовлечены», — пояснил он, добавив, что горожанам необходимо понимание нюансов этого процесса.



Спикер заявил, что следует развивать новые формы общения. «Мы можем делать прямые линии через «ВКонтакте», другие возможные информационные ресурсы электронные», — пояснил Бельский. Также он добавил, что для жителей станут доступны стенограммы заседаний Заксобрания.

