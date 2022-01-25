Забайкальский депутат, предлагавший «ставить зоозащитников к стенке», признал, что погорячился

Депутат из Забайкальского края Александр Михайлов заявил, что за отстрел собак необходимо давать людям по 10 тысяч рублей, как и за ликвидацию волков. Его высказывание о зоозащитниках, которых «нужно ставить к стенке», вырвалось неосознанно, рассказал мужчина 25 января «Подъему».



«Получилось неосознанно, я погорячился. Меня натурально бесит, что грызут моё будущее, то есть детей. Некоторых зоозащитников кто-то подкармливает, чтобы они через собак уничтожали нас потихоньку. Сейчас в собаку палкой не кинь, потому что за тебя тут же возьмётся прокуратура, потому что травму нанесли собаке. Какую? Психологическую. А то, что детей живьём едят, — это вроде как нормально. Гуманно нужно обходиться не с собаками, а с пенсионерами и детьми. Им надо отдать деньги, которые мы тратим на собак», — заявил Михайлов.

