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Забайкальский депутат, предлагавший «ставить зоозащитников к стенке», признал, что погорячился

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Депутат из Забайкальского края Александр Михайлов заявил, что за отстрел собак необходимо давать людям по 10 тысяч рублей, как и за ликвидацию волков. Его высказывание о зоозащитниках, которых «нужно ставить к стенке», вырвалось неосознанно, рассказал мужчина 25 января «Подъему».

«Получилось неосознанно, я погорячился. Меня натурально бесит, что грызут моё будущее, то есть детей. Некоторых зоозащитников кто-то подкармливает, чтобы они через собак уничтожали нас потихоньку. Сейчас в собаку палкой не кинь, потому что за тебя тут же возьмётся прокуратура, потому что травму нанесли собаке. Какую? Психологическую. А то, что детей живьём едят, — это вроде как нормально. Гуманно нужно обходиться не с собаками, а с пенсионерами и детьми. Им надо отдать деньги, которые мы тратим на собак», — заявил Михайлов.

Также депутат усомнился, что Госдума быстро решит проблему нападения бродячих собак на людей. По его словам, «они там внутри Садового кольца живут, а про деревни свои забыли».

До этого Михайлов заявил, что безнадзорных животных нужно отстреливать, а зоозащитники, отстаивающие права собак, «не просто угрожают безопасности России, а подрывают её». «Для людей, которые не дают бродячих псов ликвидировать, надо тоже ввести наказание на законодательном уровне — ставить к стенке», — сказал парламентарий.

Ранее СК возбудил уголовное дело о халатности после гибели школьницы, которую насмерть загрызли собаки в Забайкалье. Губернатор региона пообещал убрать всех бродячих собак с улиц поселка. После трагедии в Госдуме решили изменить законодательство, чтобы решить проблему нападения бродячих животных на людей.

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Комментарии (5)

Zloi_prohozhiy
Всё верно он сказал, зоошизу как минимум пора приравнять к заболеванию
VKuser30264
Отличным полемическим приёмом овладел этот депутат (жалко, видимо, единственным) -- приписать кому-то какую-то безумную глупость и убедительно разгромить. А то, что никто, кроме него самого такой бред не говорил, оно забудется.
azul
"Сейчас в собаку палкой не кинь, потому что за тебя тут же возьмётся прокуратура, потому что травму нанесли собаке. Какую? Психологическую. А то, что детей живьём едят, — это вроде как нормально. Гуманно нужно обходиться не с собаками, а с пенсионерами и детьми"
Вообще-то правильно сказал. Не помню ни одного дела, закончившегося посадкой владельцев собак, убивавших людей.
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