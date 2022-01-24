Посмотрите, как Невский украсили к 78-летию освобождения Ленинграда от блокады

Результат работ на Невском проспекте фотограф «Фонтанки» заснял 24 января. Над главной городской магистралью появились растяжки с изображением Петропавловской крепости, разорванного кольца и надписью «900 дней и ночей». На опорах освещения закрепили баннеры с памятной датой — 27 января 1944 года.

Украшения прошлых лет, детские рисунки в метро, стилизованные знамёна на фонарях и поздравительные плакаты. Петербургские улицы продолжают оформлять к 78-й годовщине освобождения Ленинграда от блокады.

Оформлять улицы начали на прошлой неделе. Акцент делают в центре — на Невском, Лиговском и Суворовском, также не останутся без внимания проспект Непокорённых, Пискаревское мемориальное кладбище и площадь Победы.



Всего запланировано 2,5 тысячи единиц праздничного оформления по 45 адресам. В их числе плакаты с детскими рисунками на рекламных конструкциях и в метрополитене. При этом в основе, как сообщали в комитете по печати, оформление, использованное три года назад.



Общая стоимость контрактов, заключённых с «Оутдор медиа менеджмент» и «Авангард Медиа Групп», составляет порядка 9,2 млн рублей. Эти же компании заработали на новогоднем настроении Петербурга.

