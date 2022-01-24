FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -2
77.36р87.59р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Посмотрите, как Невский украсили к 78-летию освобождения Ленинграда от блокады

13
Печать

Украшения прошлых лет, детские рисунки в метро, стилизованные знамёна на фонарях и поздравительные плакаты. Петербургские улицы продолжают оформлять к 78-й годовщине освобождения Ленинграда от блокады.

Результат работ на Невском проспекте фотограф «Фонтанки» заснял 24 января. Над главной городской магистралью появились растяжки с изображением Петропавловской крепости, разорванного кольца и надписью «900 дней и ночей». На опорах освещения закрепили баннеры с памятной датой — 27 января 1944 года.

ПоделитьсяПоделиться

Оформлять улицы начали на прошлой неделе. Акцент делают в центре — на Невском, Лиговском и Суворовском, также не останутся без внимания проспект Непокорённых, Пискаревское мемориальное кладбище и площадь Победы.

Всего запланировано 2,5 тысячи единиц праздничного оформления по 45 адресам. В их числе плакаты с детскими рисунками на рекламных конструкциях и в метрополитене. При этом в основе, как сообщали в комитете по печати, оформление, использованное три года назад.

Общая стоимость контрактов, заключённых с «Оутдор медиа менеджмент» и «Авангард Медиа Групп», составляет порядка 9,2 млн рублей. Эти же компании заработали на новогоднем настроении Петербурга.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и была прорвана 18 января 1943 года, однако до её полного снятия — 27 января 1944 года — жителям пришлось ждать целый год.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (13)

267094899
Добрый день. Простите за обращение к вам, но больше не вижу выхода из ситуации. Умоляю, помогите, пож.алуйста. Оказалась в ситуации, когда длительное время не могу найти работу. Согласна на любые подработки, но ничего не находится. От голода уже почти теряю сознание, так как по несколько дней иногда просто сижу на воде. Ради Бога, одолжите, пожалуйста, рублей 100-200 на еду. Как только я найду работу, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.
Номер моей карты : 4279 3806 3951 2278
Porthiriy
Город "украсили", но не чистили... есть "образцово-показательные" районы в центре, где точно можно сейчас снимать документальный фильм от тех тяжелых годах борьбы за жизнь. Только нет сегодня понимания между выжившими блокадниками и чиновниками кормящимися в аппарате администрации города.
lamer
Где комментарии о голодающих беременных пенсионеров?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний