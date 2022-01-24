Хроника «никогда такого не было, и вот опять». Фотограф Беленький показал, как убирали Петербург в последние 30 лет

Фото: Александр Беленький Поделиться Поделиться







«Никогда так не было, и вот опять… В Петербурге дороги не чистят, по тротуарам не пройти, «сосули» грозно нависают над прохожими, — поделился фотограф с «Фонтанкой» впечатлениями. — Я живу в Песках, это Центральный район, там, где улицы Советские и Овсянниковский садик. Выйдя в субботу за продуктами, повстречал практически у дома известного блогера Илью Варламова и нашего не менее известного фотографа Александра Петросяна. Наверное, Илья приехал делать материал про «плохой Петербург», а Саша Петросян помогает ему снять снежно-ледовый «жесткач».

— Хочу заметить, что в нашем любимом городке проблемы с уборкой снега и сосульками были столько времени, сколько я здесь живу, — продолжает Беленький. — И это видно по старым снимкам из моего довольно обширного архива. Но если раньше хотя бы пытались чистить город, то в этом году совершенно забросили.

Вот январь 1989 года: люди пробираются через лужи по нечищеному тротуару, а в Таврическом садике стоят лужи.



Фото: Александр Беленький Фото: Александр Беленький Поделиться Поделиться







2004 год: десант дворников у Смольного, где в любую зиму почему-то чисто.



Фото: Александр Беленький Фото: Александр Беленький Поделиться Поделиться







2006 год: снега не было до Нового года, весь декабрь плюсовая температура и дожди.



Фото: Александр Беленький Поделиться Поделиться









2007 год — снежные кучи на Дворцовой площади и уборка возле отеля «Астория».



Фото: Александр Беленький Фото: Александр Беленький Поделиться Поделиться







Самая снежная и проблемная зима была в 2010/11 году. Именно тогда был похожий коллапс, и мы ходили не по тротуарам, где был лёд, а по проезжей части, уворачиваясь от машин. В тот год русский язык обогатился новым словом — «сосули» Вот они на картинках».



Фото: Александр Беленький Фото: Александр Беленький Фото: Александр Беленький Фото: Александр Беленький Фото: Александр Беленький Поделиться Поделиться







Илья Варламов действительно на выходных приехал в Петербург, чтобы показать, как выглядит город в разгар зимы. «В плане городской среды город действительно больше напоминает декорации к сериалу «Улицы разбитых фонарей», — написал он на своей странице в соцсети. — Но я Петербург все равно люблю! Несмотря ни на что! Я прощаю ему муравейники на окраинах, сосульки, которые могут тебя убить в любую минуту, бардак с парковкой, нечищенные тротуары, горы мусора, словно ты в Неаполе и многое другое (авторские орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.).





Ряд изданий причислили это высказывание к информационной кампании, которая развернута в отношении коммунального коллапса в Петербурге и кульминацией которой считают два клипа Сергея Шнурова. Губернатор Александр Беглов ранее связал кампанию с недовольством реформ со стороны «богатых и влиятельных людей», но заявил, что доведет реформы до конца и в отставку не собирается. Сам Илья Варламов 24 января в ответ на обвинения предложил Беглову совместную прогулку по Петербургу в рамках своего шоу на YouTube.



«Это когда мы с мэром или губернатором идем по городу и общаемся о том, как сделать его лучше, — пояснил блогер. — Я уверен, что если руководитель города сам по городу не ходит, то порядка быть не может. Нельзя наладить работу общественного транспорта, если ты на этом транспорте не добираешься на работу, нельзя убирать тротуары, если эти тротуары ты видишь только из окна автомобиля. В этой ситуации приглашаю господина Беглова на прогулку. Уверен, это будет конструктивно и полезно для всех. Три условия — маршрут и вопросы не согласовываем, гуляем без машины».

