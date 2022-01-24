FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -2
76.69р86.91р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдОбраз жизниОбразованиеQR-код: что, где, когда, зачемПромышленный Петербург

Машина с водителем с перерезанным горлом простояла в Пулково больше 10 часов

Убитый в петербургском аэропорту мужчина работал таксистом. Об этом 24 января «Фонтанке» сообщили коллеги погибшего.

9
Печать

По предварительной информации, он привез в Пулково троих пассажиров. Двое вышли на пандусе, а третий поехал вниз в машине.

Белый «Фольксваген» встал на территории отстоя такси, которая находится в слепой зоне для камер аэропорта. Мимо машины с водителем, опустившим голову на грудь, несколько раз в течение дня проезжали коллеги. Но полагали, что он заснул после смены. Лишь позже информацию о долго стоящем автомобиле передали службам Пулково. Они вызвали скорую и полицию.

Автомобиль принадлежит петербургской фирме. На нем неоднократно нарушали правила дорожного движения, в том числе водителя привлекали к административной ответственности за езду в нетрезвом виде.

«Фонтанка» писала, что тело 26-летнего гражданина Таджикистана нашли с перерезанным горлом в машине на съезде с пандуса в Пулково.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

serg1956
да это просто пассажиры, чтобы не платить, прирезали и улетели. Еще и денежек подняли
VKuser30264
Самоубийство, наверняка. Эти самоубийцы, они такие хитрые, чего только не придумают. Помнится, один себе несколько ножевых в грудь нанёс, так из-за дорожного конфликта расстроился. Никто ничего поделать не успел.
boroda_ne
Пулково, как стратегический объект, не замечали под носом труп в течение 10 часов??? Это наводит на грустные размышления.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний