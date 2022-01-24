Машина с водителем с перерезанным горлом простояла в Пулково больше 10 часов

По предварительной информации, он привез в Пулково троих пассажиров. Двое вышли на пандусе, а третий поехал вниз в машине.



Белый «Фольксваген» встал на территории отстоя такси, которая находится в слепой зоне для камер аэропорта. Мимо машины с водителем, опустившим голову на грудь, несколько раз в течение дня проезжали коллеги. Но полагали, что он заснул после смены. Лишь позже информацию о долго стоящем автомобиле передали службам Пулково. Они вызвали скорую и полицию.



Автомобиль принадлежит петербургской фирме. На нем неоднократно нарушали правила дорожного движения, в том числе водителя привлекали к административной ответственности за езду в нетрезвом виде.

