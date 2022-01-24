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Мужчину с перерезанным горлом нашли в машине в аэропорту Пулково

Полиция Московского района ищет троих мужчин, которые убили нелегального мигранта у аэропорта Пулково.

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Уголовное дело по статье «Убийство» возбудил СК после обнаружения тела мужчины с ножевыми ранениями в автомобиле у пандуса петербургского аэропорта. Об этом стало известно «Фонтанке» 24 января.

Полицию на Пулковское шоссе вызвали накануне около десяти часов вечера. В автомобиле «Фольксваген Поло», который принадлежит одной из петербургских фирм, нашли тело 26-летнего гражданина Таджикистана. Эксперты обнаружили на теле погибшего многочисленные ножевые ранения. Неизвестные били острым предметом мужчине в грудь, голову и перерезали горло.

Погибший въехал в РФ в конце декабря 2021 года и имел патент на работу, но на миграционном учете не состоял.

Камеры сняли, как в «Фольксваген» садились четверо, потом двое вышли, а автомобиль начал съезд с пандуса.

В салоне машины нашли и вероятное орудие убийства — нож.

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Комментарии (29)

ada695
Надо было часть выручки отдать на мост Кадырова.
266972025
Просто визовый режим должен быть для мигрантов. Кто выдал патент, тот и отвечает за документальное оформление. Значит… есть кого сажать. Чего смотришь, посадку давай!
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