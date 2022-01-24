Мужчину с перерезанным горлом нашли в машине в аэропорту Пулково

Уголовное дело по статье «Убийство» возбудил СК после обнаружения тела мужчины с ножевыми ранениями в автомобиле у пандуса петербургского аэропорта. Об этом стало известно «Фонтанке» 24 января.

Полицию на Пулковское шоссе вызвали накануне около десяти часов вечера. В автомобиле «Фольксваген Поло», который принадлежит одной из петербургских фирм, нашли тело 26-летнего гражданина Таджикистана. Эксперты обнаружили на теле погибшего многочисленные ножевые ранения. Неизвестные били острым предметом мужчине в грудь, голову и перерезали горло.