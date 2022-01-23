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Беглов о мусорно-снежной критике: «Я в отставку не собираюсь»

Губернатор Петербурга не считает нужным увольняться из-за масштабных инфраструктурных и коммунальных проблем. Жителей он просит набраться терпения.

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«Я никуда не собираюсь. Приношу извинения за неудобства. Надо немного потерпеть, мы обязательно доведем реформы, сделаем город чище и лучше», — заявил губернатор Петербурга в интервью телеканалу «Россия 24» в воскресенье, 23 января.

Беглов также отреагировал на хиты недели от лидера «Ленинграда» Сергея Шнурова.

«Не про каждого губернатора сочиняют песни. Пусть пишут и поют. Каждый зарабатывает как может, — сказал градоначальник. — Хочу отметить, что в Санкт-Петербурге матерные частушки никогда не были доминирующимся жанром. Я с уважением отношусь к конструктивной критике, талантам. Ругайте меня сколько хотите, только город не ругайте. На сегодняшний день город создал хорошую команду. Правительстство — молодые и смелые профессионалы».

Ранее массовое недовольство неубранными снегом и мусором Беглов связал с проплаченной информационной кампанией против себя.

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Комментарии (89)

KJB
Правильно, и нечего в отставку, ишь чего захотели, плебеи! Еще хлеще надо выделываться в таких условиях! Зря что ли учились на управленцев по заветам Макиавелли. Только так.
267092328
Добрый день. Простите за обращение к вам, но больше не вижу выхо.да из ситуации. Умоляю, помогите, пожалуйста. Оказалась в ситуации, когда длительное время не могу найти работу. Согласна на любые подработки, но ничего не находится. От голода уже почти теряю сознание, так как по несколько дней иногда просто сижу на воде. Ради Бога, одолжите, пожалуйста, рублей 100-200 на еду. Как только я найду работу, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.
Номер моей карты : 4279 3806 3951 2278
AndrewBarsik
"Молодая смелая команда" - это выходцы из Петроэлектросбыта, перекочевавшие в Невский экологический оператор? Именно в Петроэлектросбыте они отработали методику, как собирать деньги за услуги, которые не оказывают; придумывать гражданам долги "из воздуха", пользуясь бездействием и откровенным попустительством Жилищной инспекции и содействием так называемых "судов", облекающих их хотелки в "судебные акты". Правильно, что Беглов не собирается в отставку. Ему надо собираться не в отставку, а в тюрьму за то, что отдал город на растерзание стае шакалов.
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