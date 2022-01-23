Беглов о мусорно-снежной критике: «Я в отставку не собираюсь»

«Я никуда не собираюсь. Приношу извинения за неудобства. Надо немного потерпеть, мы обязательно доведем реформы, сделаем город чище и лучше», — заявил губернатор Петербурга в интервью телеканалу «Россия 24» в воскресенье, 23 января.



Беглов также отреагировал на хиты недели от лидера «Ленинграда» Сергея Шнурова.

«Не про каждого губернатора сочиняют песни. Пусть пишут и поют. Каждый зарабатывает как может, — сказал градоначальник. — Хочу отметить, что в Санкт-Петербурге матерные частушки никогда не были доминирующимся жанром. Я с уважением отношусь к конструктивной критике, талантам. Ругайте меня сколько хотите, только город не ругайте. На сегодняшний день город создал хорошую команду. Правительстство — молодые и смелые профессионалы».