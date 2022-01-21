По делу Рашида Слепого в Петербурге арестовали эквадорца

Сельваос и защитник возражали — указывали, что фигурант родился в России, постоянно тут живет, как и его родственники, официально работает в подрядной компании, не намерен оказывать давление на свидетелей и иных участников. Мужчина отмечал, что является единственным кормильцем в семье, поэтому его заключение ухудшит ее положение.

Октябрьский райсуд Петербурга арестовал гражданина Эквадора Алексея Кодолова Севальоса, подозреваемого по делу о крупном мошенничестве. Он останется под стражей до 17 марта, сообщает 21 января объединенная пресс-служба городских судов.

Ранее под стражу заключили еще одного подозреваемого — Дмитрия Овсиевича. «Фонтанка» писала, что 19 января Сельваосу и Никите Семенову продлили задержание на 72 часа. Также фигурантом является Рашид Сербиев, более известный как Рашид Слепой.



По версии следствия, неустановленные лица, действуя от имени компании ООО «Транспорт Консалтинг», заключили договор купли-продажи с ООО «ВиА Профит», которая рассчитывала приобрести дробильный комплекс стоимостью 12 миллионов 300 тысяч рублей. Злоумышленникам перевели 11,4 млн рублей, они распорядились средствами по своему усмотрению. А компания вместо товара получила только угрозы.



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