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Власти Петербурга ждут 10 000 заболевших коронавирусом в сутки

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Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец поделился мрачным прогнозом — в Петербурге в ближайшее время может быть и семь, и десять тысяч заболевших COVID-19 за сутки.

«Сегодня у нас зарегистрировано число впервые заболевших уже существенно более 5 тысяч. Эта величина превышает показатель предыдущего дня на 24%. Если предположить, что этот темп прироста числа заболевших сохранится, а оснований предполагать, что он почему-то снизится сейчас, у меня нет, то завтра мы можем увидеть цифру уже выше 7 тысяч, а, может быть, и более. Не хочется быть пророком, но, к сожалению, вынужден сказать, что, наверное, на следующей неделе мы пятизначную цифру впервые заболевших превысим», — рассказал Лисовец 21 января каналу «Санкт-Петербург».

Как писала «Фонтанка», в Петербурге из-за «омикрона» запретили плановую медпомощь и профосмотры. Контроль соблюдения ограничения взял на себя Роспотребнадзор.

В Северной столице уже фиксируют рекордные показатели заболеваемости. За последние сутки насчитали 5 922 случая COVID-19. Уровень коллективного иммунитета в городе составляет 84,6%.

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Комментарии (17)

263836471
Если больше тестировать - то и заболевших больше будет! А ещё "полезно" интервалы в метро ещё больше увеличить, от слова "совсем" не соблюдать социальную дистанцию и прекратить протирание контактных поверхностей! А когда все деньги будут "освоены" и бюджет станет дефицитным - объявить об окончании пандемии!
Dim22
Удобный вирус. Все больницы лечат только его . Кто не заразился мрет дома от обычных болячек.
Москва 2041
Система сдалась - сегодня в Максидоме унылый охранник вообще ни у кого не проверял коды (а два дня назад - проверял). Так что и 10 000 не предел.
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