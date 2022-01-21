Власти Петербурга ждут 10 000 заболевших коронавирусом в сутки

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец поделился мрачным прогнозом — в Петербурге в ближайшее время может быть и семь, и десять тысяч заболевших COVID-19 за сутки.



«Сегодня у нас зарегистрировано число впервые заболевших уже существенно более 5 тысяч. Эта величина превышает показатель предыдущего дня на 24%. Если предположить, что этот темп прироста числа заболевших сохранится, а оснований предполагать, что он почему-то снизится сейчас, у меня нет, то завтра мы можем увидеть цифру уже выше 7 тысяч, а, может быть, и более. Не хочется быть пророком, но, к сожалению, вынужден сказать, что, наверное, на следующей неделе мы пятизначную цифру впервые заболевших превысим», — рассказал Лисовец 21 января каналу «Санкт-Петербург».

