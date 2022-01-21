Петербург вышел на второе место по коллективному иммунитету к COVID-19 в России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала регионы, которые сохраняют лидерство по уровню коллективного иммунитета к COVID-19.



«Сохраняют лидерство четыре региона, где уровень превысил 80%. Это Севастополь (90,5%), Санкт-Петербург (84,6%), Карелия (83%) и Чукотка (80,6%)», — цитирует 21 января заявление Голиковой ТАСС.



По ее словам, в целом по России показатель коллективного иммунитета к коронавирусу за неделю вырос с 63,7% до 64,4%. Вакцинация полного цикла было пройдена 78 059 701 раз.



Голикова подчеркнула, что необходимо добиться уровня в 80%, или более 90 миллионов человек.

