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Петербург вышел на второе место по коллективному иммунитету к COVID-19 в России

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала регионы, которые сохраняют лидерство по уровню коллективного иммунитета к COVID-19.

«Сохраняют лидерство четыре региона, где уровень превысил 80%. Это Севастополь (90,5%), Санкт-Петербург (84,6%), Карелия (83%) и Чукотка (80,6%)», — цитирует 21 января заявление Голиковой ТАСС.

По ее словам, в целом по России показатель коллективного иммунитета к коронавирусу за неделю вырос с 63,7% до 64,4%. Вакцинация полного цикла было пройдена 78 059 701 раз.

Голикова подчеркнула, что необходимо добиться уровня в 80%, или более 90 миллионов человек.

За прошедшие сутки суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге обновила очередной максимум.

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Комментарии (5)

Grend
И что? - И всё!
А13579
С коллективным иммунитетом понятно, осталось разобраться с коллективной заболеваемостью…
Штиль
Ура! Наконец-то что-то позитивное за день!!!
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