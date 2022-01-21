Baza: Красноярских школьников задержали за отправку сообщений о «минировании»

Группу возможных авторов анонимных писем о «минированиях» учебных заведений задержали в Красноярске, где угрозы поступали в течение нескольких дней подряд. Предполагаемыми злоумышленниками оказались школьники. По словам подростков, они просто шутили и никаких заказчиков у них не было, пишет 21 января Telegram-канал Baza.

«Вышли на школьников через почту — видимо, один раз они допустили ошибку и отправили сообщения не через ВПН. Кроме того, о своих приколах они рассказывали друзьям», — сообщает издание.

