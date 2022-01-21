Baza: Красноярских школьников задержали за отправку сообщений о «минировании»

Группу возможных авторов анонимных писем о «минированиях» учебных заведений задержали в Красноярске, где угрозы поступали в течение нескольких дней подряд. Предполагаемыми злоумышленниками оказались школьники. По словам подростков, они просто шутили и никаких заказчиков у них не было, пишет 21 января Telegram-канал Baza.
«Вышли на школьников через почту — видимо, один раз они допустили ошибку и отправили сообщения не через ВПН. Кроме того, о своих приколах они рассказывали друзьям», — сообщает издание.
По данным Baza, сейчас подросткам предстоит общение с сотрудниками Центра по противодействию экстремизму. Правоохранители не исключают, что они могли рассылать угрозы по всей России, а не только по Красноярскому краю.
«Фонтанка» писала, что школы, вузы и детсады по всей России терроризируют анонимные лжеминеры. Накануне «эпидемия» охватила регионы от Дальнего Востока до Ленобласти. В Красноярске ситуация дошла до того, что власти решили не проводить эвакуации и взять школы, вузы и детсады под круглосуточную охрану сотрудников полиции и Росгвардии.