Лжеминеры добрались до Ленобласти. Угрозы получили школа и лицей во Всеволожске

Два учебных заведения пришлось эвакуировать в городе Всеволожске в Ленобласти из-за сообщений о «минировании». Об этом 20 января сообщает Всеволожский медиацентр В1.



«Волна лжеминирований, похоже, добралась и до Ленинградской области. По крайней мере во Всеволожском районе уже эвакуировано два учебных заведения. Речь о школе № 4 и лицее в городе Всеволожске», — сказано в Telegram-канале. Информацию об этом «Фонтанке» также подтверждали очевидцы.

