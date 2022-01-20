Лжеминеры добрались до Ленобласти. Угрозы получили школа и лицей во Всеволожске

Два учебных заведения пришлось эвакуировать в городе Всеволожске в Ленобласти из-за сообщений о «минировании». Об этом 20 января сообщает Всеволожский медиацентр В1.
«Волна лжеминирований, похоже, добралась и до Ленинградской области. По крайней мере во Всеволожском районе уже эвакуировано два учебных заведения. Речь о школе
Анонимы уже несколько дней подряд засыпают российские школы, детсады и вузы угрозами «взрыва». Учащимся приходится ждать на улице или вовсе идти домой вместо уроков. Так, помимо Ленобласти, в четверг лжеминеры атаковали учебные заведения на Дальнем Востоке.