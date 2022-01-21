МИД РФ: Россия не против подключения США к мирному урегулированию на Украине, но при одном условии

Министерство иностранных дел России заявило, что не против подключения американской стороны к процессу мирного урегулирования на Украине.
«Не возражаем против подключения Вашингтона к процессу мирного урегулирования [на Украине] и сейчас. Разумеется, при том понимании, что его участие принесет положительную «добавочную стоимость», — цитирует 21 января ТАСС заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова.
По его словам, российская сторона ожидает от Америки побуждения Киева «выполнить в полном объеме свои обязательства по минским соглашениям», что включает в себя и особый статус Донбасса.
Глава внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что до 2018 года Россия поддерживала «достаточно конструктивные контакты с США», так как Вашингтон обладает «существенным влиянием» на Киев.