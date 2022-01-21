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МИД РФ: Россия не против подключения США к мирному урегулированию на Украине, но при одном условии

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Министерство иностранных дел России заявило, что не против подключения американской стороны к процессу мирного урегулирования на Украине.

«Не возражаем против подключения Вашингтона к процессу мирного урегулирования [на Украине] и сейчас. Разумеется, при том понимании, что его участие принесет положительную «добавочную стоимость», — цитирует 21 января ТАСС заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова.

По его словам, российская сторона ожидает от Америки побуждения Киева «выполнить в полном объеме свои обязательства по минским соглашениям», что включает в себя и особый статус Донбасса.

Глава внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что до 2018 года Россия поддерживала «достаточно конструктивные контакты с США», так как Вашингтон обладает «существенным влиянием» на Киев.

Напряженность между Россией и Украиной обострилась в последние недели на фоне сообщений СМИ. Сначала появилась информация о том, что Россия наращивает войска на границе с Украиной для возможного вторжения. Спустя несколько дней президент Владимир Зеленский сообщил, что в его стране планируется государственный переворот. В Кремле все обвинения в причастности к этому России отрицают. Президент США Байден пообещал России «катастрофу» в случае вторжения на Украину.

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Комментарии (23)

chip1
Время упущено, дожимать Киев нужно было в 2014-2015 году, сегодня весь западный мир на стороне Украины и минские соглашения Киев уже не устраивают! Лавров делает грозное лицо, Путин двигает "вежливых людей" вдоль границ Украины, но очевидно, что пуповину валютных нефтегазовых потоков и личных зарубежных активов "вожди нации" не перекусят, слишком высока цена. Ставлю на то, что Кремль сдаст как минимум ДНР и ЛНР, выпросят гарантии от уголовного преследования для сепаратистов и преподнесут это как вынужденное решение ради недопущения массового кровопролития, штатные пропагандисты оформят!
PapaKarlo
То доллар прыгнет, то нефть упадет, то очередной майдан в укропии, то армяноазерный конфликт вспыхнул, то казахи бузят, то метанолом отравились, то зима холодная и непогода... Будем посмотреть, что дальше... Ничего хорошего не ожидаю.
Савва Морозов
смотрю сегодня на Фъ либерда за роялем - давно так нагло не тёрли комменты
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