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Замглавы Минтранса обвиняют в том, что он переводил государственные деньги в свою компанию и тратил на свои цели

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Обвиняемый в мошенничестве заместить министра транспорта Владимир Токарев, как предполагается, совершил нецелевое расходование бюджетных средств (которые выделялись на реконструкцию железной дороги в Краснодарском крае) и заключал фиктивные договоры для вывода денег со счетов подконтрольной ему организации. Об этом 21 января сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В это время он занимал пост первого заместителя гендиректора ООО «СпецТрансСтрой».

«Токарев обеспечил заключение контракта подконтрольного ему «Главстройинвеста» со «СпецТрансСтроем», по этому договору должны были провести строительно-монтажные работы по реконструкции участка в Краснодарском крае», — сказал собеседник агентства. По его словам, чиновник со своими подельниками перевели со счетов «СпецТрансСтроя» на счет «Главстройинвеста» авансовые платежи. Потрачены эти суммы были на другие цели, не имеющие отношения ни к договорам, ни к строительству.

«Токарев и его подельники, которые занимали должности в этих же фирмах, создавали видимость того, что на объекте ведутся работы. При этом они заключили несколько фиктивных договоров займа и договоров оказания транспортных и иных услуг, после чего организовали перечисление денежных средств «Главстройинвеста» на счета «своих» юрлиц и ИП, которые они же сами и контролировали», — сказал собеседник агентства.

По данным МВД, в 2016–2018 годах Токарев, будучи первым замгендиректора ООО «СпецТрансСтрой», привлёк нескольких руководителей этой организации, ООО «Главстройинвест» и других связанных юрлиц для хищения денег. По данным источника РИА Новости, ущерб от мошенничества составляет более 500 миллионов рублей.

19 января стало известно о задержании чиновника. В его доме прошли обыски. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В Минтрансе подтвердили факт проверки и заявили, что оказывают следствию содействие.

Токарев занял пост замминистра в ноябре 2018 года. С мая 2020 по январь 2021 года он совмещал работу в министерстве и руководство Федеральным агентством железнодорожного транспорта. До перехода в Минтранс был заместителем министра регионального развития, министра строительства и ЖКХ, занимал руководящие должности в «РусГидро» и «Спецтрансстрое».

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Комментарии (4)

Otkating
— Яков Маркович, скажите, почему Вы решили стать чиновником?
— Знаете, я в детстве посмотрел фильм «Белое солнце пустыни». Меня таки потряс образ бескорыстного, преданного Родине Верещагина! И чёрная икра…
i224
Что-то сделать хорошо - надо делать самому. Конечно, через свою компанию, как иначе.
266410437
Так а дорога то реконструирована или нет? Госконтракт исполнен по смете?
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