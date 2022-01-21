Замглавы Минтранса обвиняют в том, что он переводил государственные деньги в свою компанию и тратил на свои цели

Обвиняемый в мошенничестве заместить министра транспорта Владимир Токарев, как предполагается, совершил нецелевое расходование бюджетных средств (которые выделялись на реконструкцию железной дороги в Краснодарском крае) и заключал фиктивные договоры для вывода денег со счетов подконтрольной ему организации. Об этом 21 января сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В это время он занимал пост первого заместителя гендиректора ООО «СпецТрансСтрой».
«Токарев обеспечил заключение контракта подконтрольного ему «Главстройинвеста» со «СпецТрансСтроем», по этому договору должны были провести строительно-монтажные работы по реконструкции участка в Краснодарском крае», — сказал собеседник агентства. По его словам, чиновник со своими подельниками перевели со счетов «СпецТрансСтроя» на счет «Главстройинвеста» авансовые платежи. Потрачены эти суммы были на другие цели, не имеющие отношения ни к договорам, ни к строительству.
«Токарев и его подельники, которые занимали должности в этих же фирмах, создавали видимость того, что на объекте ведутся работы. При этом они заключили несколько фиктивных договоров займа и договоров оказания транспортных и иных услуг, после чего организовали перечисление денежных средств «Главстройинвеста» на счета «своих» юрлиц и ИП, которые они же сами и контролировали», — сказал собеседник агентства.
По данным МВД, в 2016–2018 годах Токарев, будучи первым замгендиректора ООО «СпецТрансСтрой», привлёк нескольких руководителей этой организации, ООО «Главстройинвест» и других связанных юрлиц для хищения денег. По данным источника РИА Новости, ущерб от мошенничества составляет более 500 миллионов рублей.
19 января стало известно о задержании чиновника. В его доме прошли обыски. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В Минтрансе подтвердили факт проверки и заявили, что оказывают следствию содействие.