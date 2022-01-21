Замглавы Минтранса обвиняют в том, что он переводил государственные деньги в свою компанию и тратил на свои цели

Обвиняемый в мошенничестве заместить министра транспорта Владимир Токарев, как предполагается, совершил нецелевое расходование бюджетных средств (которые выделялись на реконструкцию железной дороги в Краснодарском крае) и заключал фиктивные договоры для вывода денег со счетов подконтрольной ему организации. Об этом 21 января сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В это время он занимал пост первого заместителя гендиректора ООО «СпецТрансСтрой».



«Токарев обеспечил заключение контракта подконтрольного ему «Главстройинвеста» со «СпецТрансСтроем», по этому договору должны были провести строительно-монтажные работы по реконструкции участка в Краснодарском крае», — сказал собеседник агентства. По его словам, чиновник со своими подельниками перевели со счетов «СпецТрансСтроя» на счет «Главстройинвеста» авансовые платежи. Потрачены эти суммы были на другие цели, не имеющие отношения ни к договорам, ни к строительству.

