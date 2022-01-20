FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -4
76.87р87.13р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдОбраз жизниОбразованиеQR-код: что, где, когда, зачемПромышленный Петербург

Министр здравоохранения РФ Мурашко: Все данные по «Спутнику V» переданы в ВОЗ

6
Печать

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что все данные по вакцине «Спутник V» от коронавируса были переданы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), визит экспертов в Россию может состояться приблизительно в феврале.

«Все данные в ВОЗ переданы, досье сформировано, мы ожидаем от них решения, визит ожидаем в первом квартале, в феврале», — процитировало главу ведомства 20 января ТАСС.

Ранее в ВОЗ заявляли, что в конце января от России ожидают дополнительную информацию по вакцине «Спутник V» в рамках рассмотрения запроса на включение этого препарата в список тех, которые рекомендуют для экстренного применения. Большая часть сведений по российской вакцине поступила в конце декабря.

«Фонтанка» писала, что австралийское управление терапевтических товаров признало «Спутник V» препаратом для подтверждения статуса вакцинации прибывших путешественников. Решение позволит приезжать в страну студентам, бизнесменам, спортсменам, а также квалифицированным и неквалифицированным работникам.

До этого стало известно, что власти Израиля отменили требование о трехдневном карантине с повторным ПЦР-тестом для туристов, которые привиты названной вакциной. В стране также будут рассматривать выданные в России сертификаты о прививке «Спутником Лайт» в качестве бустерной дозы.

Туристам, вакцинированным «Спутником V», разрешили въезд в Израиль с 9 января. Сообщалось, что въезжающим из РФ придется делать серологический тест, подтверждающий наличие антител к COVID-19.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Mustamyaki
Чуй, к моменту когда ковидную лавочку свернут, наш спутник так и останется непризнанным треклятым ВОЗом.
Денеб
Поздновато.....В Британии ковид уже объявили обычной простудой....
shushu
Пока данные по спутнику передают или не передают, изучают или не изучают - глядишь, вся эта пандемия и закончится
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний