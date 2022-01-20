Министр здравоохранения РФ Мурашко: Все данные по «Спутнику V» переданы в ВОЗ

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что все данные по вакцине «Спутник V» от коронавируса были переданы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), визит экспертов в Россию может состояться приблизительно в феврале.

«Все данные в ВОЗ переданы, досье сформировано, мы ожидаем от них решения, визит ожидаем в первом квартале, в феврале», — процитировало главу ведомства 20 января ТАСС.

Ранее в ВОЗ заявляли, что в конце января от России ожидают дополнительную информацию по вакцине «Спутник V» в рамках рассмотрения запроса на включение этого препарата в список тех, которые рекомендуют для экстренного применения. Большая часть сведений по российской вакцине поступила в конце декабря.