Министр здравоохранения РФ Мурашко: Все данные по «Спутнику V» переданы в ВОЗ

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что все данные по вакцине «Спутник V» от коронавируса были переданы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), визит экспертов в Россию может состояться приблизительно в феврале.
«Все данные в ВОЗ переданы, досье сформировано, мы ожидаем от них решения, визит ожидаем в первом квартале, в феврале», — процитировало главу ведомства 20 января ТАСС.
Ранее в ВОЗ заявляли, что в конце января от России ожидают дополнительную информацию по вакцине «Спутник V» в рамках рассмотрения запроса на включение этого препарата в список тех, которые рекомендуют для экстренного применения. Большая часть сведений по российской вакцине поступила в конце декабря.
«Фонтанка» писала, что австралийское управление терапевтических товаров признало «Спутник V» препаратом для подтверждения статуса вакцинации прибывших путешественников. Решение позволит приезжать в страну студентам, бизнесменам, спортсменам, а также квалифицированным и неквалифицированным работникам.
До этого стало известно, что власти Израиля отменили требование о трехдневном карантине с повторным ПЦР-тестом для туристов, которые привиты названной вакциной. В стране также будут рассматривать выданные в России сертификаты о прививке «Спутником Лайт» в качестве бустерной дозы.
Туристам, вакцинированным «Спутником V», разрешили въезд в Израиль с 9 января. Сообщалось, что въезжающим из РФ придется делать серологический тест, подтверждающий наличие антител к COVID-19.