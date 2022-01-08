Туристам со «Спутником V» разрешили въезжать в Израиль

«Признательны израильской стороне за усилия по обеспечению условий для возобновления поездок привитых российской вакциной «Спутник V» граждан в Израиль с туристическими и паломническими целями при соблюдении требований, установленных министерством здравоохранения Израиля», — гласит запись, опубликованная на странице дипмиссии в Facebook 8 января.

Правда, для россиян все же сохраняются некоторые ограничения, которых нет для привитых признанными ВОЗ вакцинами. Так, в Израиле им придется делать серологический тест, подтверждающий наличие антител к COVID-19. Зато на российских туристов теперь распространяется сокращенный карантин после въезда в страну и получение зеленого пропуска после него.



На сайте минздрава Израиля указано, что туристы обязаны получить две дозы вакцины, причем вторая должна быть сделана не менее чем за 2 недели до въезда в страну (но не более чем за 180 дней). Те же правила распространяются на тех, кто получил бустерную дозу вакцины.

