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Австралия признала «Спутник V», но пускать в страну будет не всех

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Австралия будет считать привитых двумя компонентами «Спутника V» полностью вакцинированными от коронавируса, но при этом разрешение въехать в страну пока дадут не всем.

«TGA (Управление терапевтических товаров) одобрило вакцину Института Гамалеи («Спутник V») для международных поездок в Австралию», — сообщается 17 января на сайте надзорного ведомства.

В Управлении указали, что решение о признании российского препарата позволит приезжать в страну студентам, бизнесменам, спортсменам, а также квалифицированным и неквалифицированным работникам.

Власти государства в Южном полушарии пришли к выводу, что российская вакцина обеспечивает защиту и снижает риск того, что вакцинированный путешественник будет разносчиком COVID-19 или заразит других.

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Комментарии (2)

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да, напоминает Сегрегацию, это уже Пытался сделать один художник их этой страны!
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