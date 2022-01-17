Австралия признала «Спутник V», но пускать в страну будет не всех

Австралия будет считать привитых двумя компонентами «
«TGA (Управление терапевтических товаров) одобрило вакцину Института Гамалеи («
В Управлении указали, что решение о признании российского препарата позволит приезжать в страну студентам, бизнесменам, спортсменам, а также квалифицированным и неквалифицированным работникам.
Власти государства в Южном полушарии пришли к выводу, что российская вакцина обеспечивает защиту и снижает риск того, что вакцинированный путешественник будет разносчиком COVID-19 или заразит других.