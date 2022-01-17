Австралия признала «Спутник V», но пускать в страну будет не всех

Австралия будет считать привитых двумя компонентами « Спутника V » полностью вакцинированными от коронавируса, но при этом разрешение въехать в страну пока дадут не всем.



«TGA (Управление терапевтических товаров) одобрило вакцину Института Гамалеи (« Спутник V ») для международных поездок в Австралию», — сообщается 17 января на сайте надзорного ведомства.

В Управлении указали, что решение о признании российского препарата позволит приезжать в страну студентам, бизнесменам, спортсменам, а также квалифицированным и неквалифицированным работникам.