Израиль отменил карантин для привитых «Спутником V» туристов

Власти Израиля отменили требование о прохождении трехдневного карантина с повторным ПЦР-тестом для туристов, привитых «Спутником V». Также в стране будут рассматривать выданные в России сертификаты о прививке «Спутником Лайт» в качестве бустерной дозы.



Как говорится в публикации на сайте посольства РФ в Израиле от 14 января, теперь период самоизоляции для привитых «Спутником V» туристов будет завершаться при получении отрицательного ПЦР-теста в аэропорту прилета — и не сможет длиться дольше 24 часов.

