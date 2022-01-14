Израиль отменил карантин для привитых «Спутником V» туристов

Власти Израиля отменили требование о прохождении трехдневного карантина с повторным ПЦР-тестом для туристов, привитых «Спутником V». Также в стране будут рассматривать выданные в России сертификаты о прививке «Спутником Лайт» в качестве бустерной дозы.
Как говорится в публикации на сайте посольства РФ в Израиле от 14 января, теперь период самоизоляции для привитых «Спутником V» туристов будет завершаться при получении отрицательного ПЦР-теста в аэропорту прилета — и не сможет длиться дольше 24 часов.
«В настоящее время эксперты обеих стран работают над техническими вопросами, связанными с организацией оцифровки, сканирования и взаимного признания результатов серологических и ПЦР-тестов», — отмечается в сообщении.
Вакцинированным «Спутником V» туристам разрешили въезд в Израиль с 9 января. Сообщалось, что российским путешественникам придется делать серологический тест, подтверждающий наличие антител к COVID-19.