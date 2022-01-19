Эргашев: Вакцина от COVID-19 для подростков поступит в Петербург в течение двух недель

Первая партия вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» поступит в Петербург в ближайшие две недели. Об этом 19 января сообщает пресс-служба Смольного со ссылкой на вице-губернатора Олега Эргашева.



Эргашев отметил, что детские поликлиники города подготовлены к старту прививочной кампании, и подчеркнул, что вакцинация подростков 12–17 лет является добровольной.



Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в городе уже есть спрос на вакцинацию подростков «Спутником М». «Фонтанка» подробно рассказывала, как она будет организована.

