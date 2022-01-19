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Эргашев: Вакцина от COVID-19 для подростков поступит в Петербург в течение двух недель

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Первая партия вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» поступит в Петербург в ближайшие две недели. Об этом 19 января сообщает пресс-служба Смольного со ссылкой на вице-губернатора Олега Эргашева.

Эргашев отметил, что детские поликлиники города подготовлены к старту прививочной кампании, и подчеркнул, что вакцинация подростков 12–17 лет является добровольной.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в городе уже есть спрос на вакцинацию подростков «Спутником М». «Фонтанка» подробно рассказывала, как она будет организована.

Накануне стало известно, что в Москве оценили первые результаты испытания вакцины от коронавируса «Спутник М» для подростков. Как рассказал главный педиатр Департамента здравоохранения столицы Исмаил Османов, в единичных случаях наблюдались незначительные реакции на препарат: небольшое повышение температуры, утомляемость, боль в месте инъекции.

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Комментарии (12)

Денеб
Подростки с большим энтузиазмом восприняли новость от Олега Эргашева..... Ждут вакцинации с нетерпением......
Маргaрита
А когда защита славян поступит, дойдет до граждан от агрессивных приезжих? Какие планы? Через десятилетие?
TU104
ГОСТ на массовые захоронения принят. Таперича вакцинируйтесь. Вова Вас всех любит !
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