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«Есть спрос»: губернатор Петербурга рассказал, что родители хотят вакцинировать своих детей от COVID-19

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Вакцинация подростков от коронавируса в Петербурге пока не началась, а спрос на процедуру уже есть, сообщил губернатор Александр Беглов.

«В детских поликлиниках оборудуем специальные кабинеты для вакцинации подростков. Будем готовы начать её, как только в город поступит первая партия новой вакцины «Спутник М». Отмечу, что вакцинация подростков будет добровольной. Есть спрос на прививку со стороны учеников выпускных классов и их родителей. Они хотят минимизировать риски в год поступления. У них будет такая возможность», — рассказал Беглов 17 января в традиционном радиообращении.

«Фонтанка» подробно рассказывала, как будет организована вакцинация от коронавируса среди школьников в Петербурге. Никаких тайных прививок от ковида в школе не предполагается. Только за ручку с родителем и в детской поликлинике. И по обоюдному желанию — никаких санкций и запретов для тех, кто решил отказаться.

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Комментарии (8)

Slava_Rossii
Добровольно.)))
А кто не вакцинируется, у того не примем документы в для поступления?
Vasya11
Как же они свои хотелки хотят выдать за действительность.

С раннего детства убить природный иммунитет и сделать организм зависимым от постоянных вакцинаций неизвестными жижами, это нечто.
Чем они будут отличаться от нариков, которые без дозы нормальную жизнь не представляют?
shutnik78
в очередь стоят, чтоб над своими детьми опыты ставить...
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