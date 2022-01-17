«Есть спрос»: губернатор Петербурга рассказал, что родители хотят вакцинировать своих детей от COVID-19

Вакцинация подростков от коронавируса в Петербурге пока не началась, а спрос на процедуру уже есть, сообщил губернатор Александр Беглов.



«В детских поликлиниках оборудуем специальные кабинеты для вакцинации подростков. Будем готовы начать её, как только в город поступит первая партия новой вакцины «Спутник М». Отмечу, что вакцинация подростков будет добровольной. Есть спрос на прививку со стороны учеников выпускных классов и их родителей. Они хотят минимизировать риски в год поступления. У них будет такая возможность», — рассказал Беглов 17 января в традиционном радиообращении.

