«Есть спрос»: губернатор Петербурга рассказал, что родители хотят вакцинировать своих детей от COVID-19

Вакцинация подростков от коронавируса в Петербурге пока не началась, а спрос на процедуру уже есть, сообщил губернатор Александр Беглов.
«В детских поликлиниках оборудуем специальные кабинеты для вакцинации подростков. Будем готовы начать её, как только в город поступит первая партия новой вакцины «Спутник М». Отмечу, что вакцинация подростков будет добровольной. Есть спрос на прививку со стороны учеников выпускных классов и их родителей. Они хотят минимизировать риски в год поступления. У них будет такая возможность», — рассказал Беглов 17 января в традиционном радиообращении.
«Фонтанка» подробно рассказывала, как будет организована вакцинация от коронавируса среди школьников в Петербурге. Никаких тайных прививок от ковида в школе не предполагается. Только за ручку с родителем и в детской поликлинике. И по обоюдному желанию — никаких санкций и запретов для тех, кто решил отказаться.