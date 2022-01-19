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«Аэрофлот»: Волочкова вела себя деструктивно, пила крепкий алкоголь и отказывалась надевать маску

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Балерина Анастасия Волочкова вела себя деструктивно и мешала другим пассажирам на борту самолета, летевшего из Мале в Москву. Об этом 19 января заявили в пресс-службе «Аэрофлота».

«Во время выполнения рейса SU325 Мале — Москва 18 января c.г. экипажем авиакомпании зафиксировано нарушение правил поведения на борту со стороны пассажира Анастасии Волочковой. Пассажир отказывался от использования средств индивидуальной защиты, употреблял пронесенный на борт в ручной клади крепкий спиртной напиток, вел себя деструктивно и мешал отдыху окружающих пассажиров», — заявили в авиакомпании (цитата по РИА Новости).

Там добавили, что в ответ на просьбы бортпроводников соблюдать правила она отвечала матом и отказывалась выполнять требования экипажа и командира самолета.

«Фонтанка» писала, что накануне вечером в Сети появились видео из салона самолета рейса Мале — Москва, где Анастасия Волочкова устроила скандал. Ее вместе со спутником доставили в полицию в аэропорту Шереметьево. По данным СМИ, в отношении балерины составлены протоколы за мелкое хулиганство и невыполнение правил поведения при ЧС, её могут арестовать на 15 суток и оштрафовать на 30 тысяч рублей. Сама она назвала произошедшее провокацией.

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Комментарии (16)

Денеб
Настю просто не узнали.... И она крепко обиделась.......
266171856
Сотрудников "Аэрофлота" надо самих проверить на предмет деструктивных психических отклонений. По всеобщим отзывам, там очень агрессивные бортпроводники. Вот недавний случай со знакомым. Ночью удалось уснуть в самолете, маска сползла с носа. Разбудила в темноте стюардесса и притащила бумагу с угрозами из-за "неоднократных замечаний". Барышня ходила ночью по салону и следила за носами. Странно, что фонарь в лица людям не приставляла, для полноты образа.
kоt-obormot
Пел немузыкально
Скандалил
Ну и, значит, правильно
Что дали©
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