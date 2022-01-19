«Аэрофлот»: Волочкова вела себя деструктивно, пила крепкий алкоголь и отказывалась надевать маску

Балерина Анастасия Волочкова вела себя деструктивно и мешала другим пассажирам на борту самолета, летевшего из Мале в Москву. Об этом 19 января заявили в пресс-службе «Аэрофлота».



«Во время выполнения рейса SU325 Мале — Москва 18 января c.г. экипажем авиакомпании зафиксировано нарушение правил поведения на борту со стороны пассажира Анастасии Волочковой. Пассажир отказывался от использования средств индивидуальной защиты, употреблял пронесенный на борт в ручной клади крепкий спиртной напиток, вел себя деструктивно и мешал отдыху окружающих пассажиров», — заявили в авиакомпании (цитата по РИА Новости).

