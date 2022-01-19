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Анастасия Волочкова устроила скандал из-за маски в самолете

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Балерина Анастасия Волочкова устроила скандал из-за медицинской маски в самолете, который летел в Москву из Мальдивской Республики.

«На борту самолета рейса Мале — Москва балерина Анастасия Волочкова устроила скандал. По предварительным данным, она отказалась выполнять требование бортпроводников надеть маску. Для урегулирования ситуации пришлось обратиться за помощью к сотрудникам полиции», — рассказал 19 января ТАСС источник в правоохранительных органах.

На появившемся в Сети видео из салона авиалайнера видно, как балерина скандалит с бортпроводниками.

«Ненавижу хайп на пустом месте. Да, меня тоже бесят маски, но я не конфликтую на эту тему шесть часов подряд во время полета... Мы даже переживали, что самолет посадят в каком-нибудь другом городе», — рассказала одна из очевидиц.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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Комментарии (10)

Свободу Лёхе!
Намного ближе мне Тренер Чемпионки по Плаванию в ластах..)
90704750974509
А кто это?
Set78
Видел это видео…мне интересно, почему. Ак мягко с ней обошлись? Мордой в пол и пинком в зад и на лет пять запрет на полеты. Нет же, нельзя, она же с баблом, с мальдив.
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