Анастасия Волочкова устроила скандал из-за маски в самолете

Балерина Анастасия Волочкова устроила скандал из-за медицинской маски в самолете, который летел в Москву из Мальдивской Республики.
«На борту самолета рейса Мале — Москва балерина Анастасия Волочкова устроила скандал. По предварительным данным, она отказалась выполнять требование бортпроводников надеть маску. Для урегулирования ситуации пришлось обратиться за помощью к сотрудникам полиции», — рассказал 19 января ТАСС источник в правоохранительных органах.
На появившемся в Сети видео из салона авиалайнера видно, как балерина скандалит с бортпроводниками.
«Ненавижу хайп на пустом месте. Да, меня тоже бесят маски, но я не конфликтую на эту тему шесть часов подряд во время полета... Мы даже переживали, что самолет посадят в каком-нибудь другом городе», — рассказала одна из очевидиц.
Обстоятельства инцидента устанавливаются.