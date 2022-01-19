Анастасия Волочкова устроила скандал из-за маски в самолете

Балерина Анастасия Волочкова устроила скандал из-за медицинской маски в самолете, который летел в Москву из Мальдивской Республики.



«На борту самолета рейса Мале — Москва балерина Анастасия Волочкова устроила скандал. По предварительным данным, она отказалась выполнять требование бортпроводников надеть маску. Для урегулирования ситуации пришлось обратиться за помощью к сотрудникам полиции», — рассказал 19 января ТАСС источник в правоохранительных органах.

На появившемся в Сети видео из салона авиалайнера видно, как балерина скандалит с бортпроводниками.