На Волочкову составлены протоколы, ей грозит и кое-что посерьёзнее

Материалы по фактам оскорбления балериной Анастасией Волочковой полицейских в Шереметьево МВД собирается передать в следственные органы. Там будут принимать решение. Об этом 19 января сообщил источник РИА Новости.



Пока на знаменитость составлены протоколы за мелкое хулиганство и невыполнение правил поведения при ЧС. По данным ТАСС, её могут арестовать на 15 суток и оштрафовать на 30 тысяч рублей.



Источник РИА подтвердил, что Волочкова была нетрезва, не только нарушала общественный порядок, но и оскорбляла полицейских.