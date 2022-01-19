На Волочкову составлены протоколы, ей грозит и кое-что посерьёзнее

Материалы по фактам оскорбления балериной Анастасией Волочковой полицейских в Шереметьево МВД собирается передать в следственные органы. Там будут принимать решение. Об этом 19 января сообщил источник РИА Новости.
Пока на знаменитость составлены протоколы за мелкое хулиганство и невыполнение правил поведения при ЧС. По данным ТАСС, её могут арестовать на 15 суток и оштрафовать на 30 тысяч рублей.
Источник РИА подтвердил, что Волочкова была нетрезва, не только нарушала общественный порядок, но и оскорбляла полицейских.
Напомним, видео скандала на борту самолёта, летевшего из Мальдив в Москву, выложили соцсети 18 января. По предварительным данным, балерина Анастасия Волочкова отказалась надевать маску и принялась громко возмущаться. Для урегулирования ситуации пришлось приглашать сотрудников полиции.