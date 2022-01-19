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На Волочкову составлены протоколы, ей грозит и кое-что посерьёзнее

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Материалы по фактам оскорбления балериной Анастасией Волочковой полицейских в Шереметьево МВД собирается передать в следственные органы. Там будут принимать решение. Об этом 19 января сообщил источник РИА Новости.

Пока на знаменитость составлены протоколы за мелкое хулиганство и невыполнение правил поведения при ЧС. По данным ТАСС, её могут арестовать на 15 суток и оштрафовать на 30 тысяч рублей.

Источник РИА подтвердил, что Волочкова была нетрезва, не только нарушала общественный порядок, но и оскорбляла полицейских.

Напомним, видео скандала на борту самолёта, летевшего из Мальдив в Москву, выложили соцсети 18 января. По предварительным данным, балерина Анастасия Волочкова отказалась надевать маску и принялась громко возмущаться. Для урегулирования ситуации пришлось приглашать сотрудников полиции.

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Комментарии (12)

firma
Пропустил..,— а когда режим ЧС ввели? Пьяная со слов полицейского к тому же. Он тоже значит был пьяный.
0109
Жаль женщину- такая красивая была, добрые люди оплачивали гастроли в Большом и за границей- а сейчас спившийся фрик
W Bons
напугали Волочкову шпагатом
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