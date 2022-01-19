Анастасия Волочкова заявила, что скандал из-за маски — это провокация

Балерина Анастасия Волочкова рассказала свою версию инцидента в самолёте и опубликовала своё видео разговора с бортпроводником. По её словам, она снимала маску, чтобы выпить сок и кофе.

На роликах, выложенных в Instagram 19 января, мужчина, представившийся бортпроводником, укоряет Волочкову за то, что она не носит маску постоянно, и просит надеть. Камера делает поворот — Волочкова в маске, правда, съехавшей чуть ниже носа. Волочкова сидит на полу рядом с ребёнком. Видно, что некоторые пассажиры на своих местах без масок.



Волочкова и её спутник считают, что это была провокация. По их словам, бортпроводник был тот же, что и во время их перелёта из Москвы на Мальдивы, тогда он тоже просил знаменитость надеть маску. «Вкратце: опустили маску попить кофе — съёмка — полиция — участок — всё», — рассказал Сергей, спутник балерины. После выхода из самолёта «нас встречают 20 человек полиции в аэропорту, как будто мы какую-то угрозу представляем», — отмечает Волочкова.

