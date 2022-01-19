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Анастасия Волочкова заявила, что скандал из-за маски — это провокация

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Балерина Анастасия Волочкова рассказала свою версию инцидента в самолёте и опубликовала своё видео разговора с бортпроводником. По её словам, она снимала маску, чтобы выпить сок и кофе.

На роликах, выложенных в Instagram 19 января, мужчина, представившийся бортпроводником, укоряет Волочкову за то, что она не носит маску постоянно, и просит надеть. Камера делает поворот — Волочкова в маске, правда, съехавшей чуть ниже носа. Волочкова сидит на полу рядом с ребёнком. Видно, что некоторые пассажиры на своих местах без масок.

Волочкова и её спутник считают, что это была провокация. По их словам, бортпроводник был тот же, что и во время их перелёта из Москвы на Мальдивы, тогда он тоже просил знаменитость надеть маску. «Вкратце: опустили маску попить кофе — съёмка — полиция — участок — всё», — рассказал Сергей, спутник балерины. После выхода из самолёта «нас встречают 20 человек полиции в аэропорту, как будто мы какую-то угрозу представляем», — отмечает Волочкова.

На видео из салона автомобиля, по дороге домой, Сергей рассказывает, что они «пообщались с полицейскими, золотые ребята». По словам Анастасии, они провели в полиции около 5 часов, там же был бортпроводник Иван с коллегами. «Я буду подавать в суд на конкретного человека — Ивана», — заявила балерина.

Напомним, после инцидента в самолёте и аэропорту Шереметьево на Волочкову, по данным СМИ, составлены протоколы за мелкое хулиганство и невыполнение правил поведения при ЧС, её могут арестовать на 15 суток и оштрафовать на 30 тысяч рублей. Источник РИА Новости подтвердил, что артистка была нетрезва, нарушала общественный порядок и оскорбляла полицейских. Материалы по фактам оскорбления полицейских МВД собирается передать в следственные органы.

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Комментарии (10)

LAG
никакой провокации - на перелете с мальдив и на мальдивы бортпроводники постоянно ходят и всем говорят быть в масках, безмасочников фоткают и, я так понимаю, потом оштрафивают постфактум.
волочковой явно делали поблажки на первый-второй раз, ну а потом уже вот.
kagemusha
Нуу, тут вахтеров и долбозавров на сотни лет припасено. Кем надо быть чтобы вступать в споры с давно психически неуравновешенной Настюшей??
Zdobsi
Ну хорошо, хоть из-за маски, а не из-за трусов.... И зачем нам такие новости? И о ком вообще речь? Непонятненько...
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