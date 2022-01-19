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«Мы больше 40 лет противостоим американцам». Президент Ирана предложил Путину вместе бороться с Западом

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Иран и Россия могли бы создать «синергию для противостояния с Западом». Об этом 19 января заявил президент страны Ибрахим Раиси на встрече с Владимиром Путиным в Кремле.

«Хотел бы сказать, что в нынешних очень исключительных условиях, когда идет противостояние односторонним действиям Запада, в том числе США, мы можем создать синергию в нашем взаимодействии. Мы больше 40 лет уже противостоим американцам. И мы никогда не остановим прогресс и развитие страны из-за санкций или из-за угроз», — сказал он.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что риска полномасштабной войны в Европе нет. Он заверил, что Россия не собирается вторгаться на территорию Украины. На случай «нападения» США уже разработали пакет новых санкций.

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Комментарии (19)

Analyst
Интересная компания борцов с Америкой наметилась, надо ещё С.Корею добавить и будет полный комплект. Проблема только в том, что ничего кроме углеводородов за душой нет, а у Кима и Лукашенко и этого нет. Как бороться, непонятно.
Хотя Иран понять можно, когда ещё атомная бомба вызреет, а тут компаньон с полным комплектом.
RMN
Надо соглашаться. Турпоток можно переключить со всяких турций-египтов.
karbofos
«Океания воюет с Остазией/Евразией. Океания ВСЕГДА воевала с Остазией/Евразией».

Сотрудникам Министерства правды нужно лишь корректировать архивные документы, приводя их в соответствие с текущими интересами партии и Большого Брата.
Победы всегда преувеличивались, поражения замалчивались или преуменьшались.

Д.Оруэлл, "1984"
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