«Мы больше 40 лет противостоим американцам». Президент Ирана предложил Путину вместе бороться с Западом

Иран и Россия могли бы создать «синергию для противостояния с Западом». Об этом 19 января заявил президент страны Ибрахим Раиси на встрече с Владимиром Путиным в Кремле.



«Хотел бы сказать, что в нынешних очень исключительных условиях, когда идет противостояние односторонним действиям Запада, в том числе США, мы можем создать синергию в нашем взаимодействии. Мы больше 40 лет уже противостоим американцам. И мы никогда не остановим прогресс и развитие страны из-за санкций или из-за угроз», — сказал он.

