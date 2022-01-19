FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: 0
76.33р87.02р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдОбраз жизниЗимняя сказка в КронштадтеQR-код: что, где, когда, зачемПромышленный ПетербургОбразование

Экс-президента Украины Порошенко не стали арестовывать по делу о госизмене

2
Печать

Суд в Киеве избрал бывшему президенту Украины Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. Об этом 19 января сообщает ТАСС.

Как уточняет RT, политику придется сдать паспорта для выезда за границу.

«Мы не празднуем победу, потому что безумный сценарий [президента Украины Владимира] Зеленского еще не окончен», – сказал Порошенко после заседания суда (цитата по РИА Новости).

В конце декабря Государственное бюро расследований Украины уведомило, что экс-главу государства подозревают в госизмене, содействии террористическим организациям и финансировании терроризма. По словам главы центрального штаба партии Порошенко «Европейская солидарность» Александра Турчинова, поводом стали поставки угля из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Порошенко покинул страну после попытки вручить ему повестку о допросе. 6 января Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество Порошенко.

Политик вернулся на Украину 17 января, но суд не смог с первой попытки избрать ему меру. Обвинение просило арестовать бывшего президента с альтернативой внесения залога в $35,8 млн.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

bluxer
Испугались олигарха.
chip1
Вангую: Порох будет президентом в 2024 году и начнет военную операцию по возвращению юго-востока под контроль Киева!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний