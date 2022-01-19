Экс-президента Украины Порошенко не стали арестовывать по делу о госизмене

Суд в Киеве избрал бывшему президенту Украины Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. Об этом 19 января сообщает ТАСС.



Как уточняет RT, политику придется сдать паспорта для выезда за границу.



«Мы не празднуем победу, потому что безумный сценарий [президента Украины Владимира] Зеленского еще не окончен», – сказал Порошенко после заседания суда (цитата по РИА Новости).



В конце декабря Государственное бюро расследований Украины уведомило, что экс-главу государства подозревают в госизмене, содействии террористическим организациям и финансировании терроризма. По словам главы центрального штаба партии Порошенко «Европейская солидарность» Александра Турчинова, поводом стали поставки угля из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

