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Порошенко покинул Украину после того, как ему попытались вручить повестку на допрос

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Бывший президент Украины Петр Порошенко отправился в Польшу и Турцию после попытки вручить ему повестку о допросе. Об отъезде политика 17 декабря сообщили в пресс-службе партии «Европейская солидарность», которую он возглавляет.

По данным партии, на период с 18 по 21 декабря у Порошенко в двух странах был запланирован дипломатический визит. В частности, он встретится со Вселенским патриархом Варфоломеем.

В день отъезда Порошенко следователи Государственного бюро расследований попытались вручить ему повестку о допросе по делу о незаконных поставках угля из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. ГБР опубликовало видео, на котором политик проигнорировал сотрудников и сел в машину. На видео можно также расслышать, как он подгоняет своего водителя репликой: «Поехали, твою мать».

Уголовное дело расследуют по статьям о финансировании терроризма, государственной измене и создании террористической организации. В октябре Служба безопасности Украины обвинила в заговоре против страны Виктора Медведчука, главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

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Комментарии (6)

Brevnault
Половина Порошенко уехала в Польшу, а половина в Турцию.
Steelpain
Как будто повестку нельзя было влепить в аэропорте.
Pilat
Да нет не Ростов и не Подмосковье.
Ждёт его Канада.
Такого жирного избирателя они еще не получали в свои сети с самого окончания Второй Мировой войны.
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