Порошенко покинул Украину после того, как ему попытались вручить повестку на допрос

Бывший президент Украины Петр Порошенко отправился в Польшу и Турцию после попытки вручить ему повестку о допросе. Об отъезде политика 17 декабря сообщили в пресс-службе партии «Европейская солидарность», которую он возглавляет.



По данным партии, на период с 18 по 21 декабря у Порошенко в двух странах был запланирован дипломатический визит. В частности, он встретится со Вселенским патриархом Варфоломеем.



В день отъезда Порошенко следователи Государственного бюро расследований попытались вручить ему повестку о допросе по делу о незаконных поставках угля из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. ГБР опубликовало видео, на котором политик проигнорировал сотрудников и сел в машину. На видео можно также расслышать, как он подгоняет своего водителя репликой: «Поехали, твою мать».

