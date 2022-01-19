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47news: Петербургская студентка пошла на взлом банкомата ради возлюбленного в Крестах

Полиция Гатчинского района области проверяет версию о том, что любовь подтолкнула 21-летнюю петербургскую студентку на попытку кражи 3 млн из банкомата.

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Как пишет 19 января издание 47news, во время следственных мероприятий со студенткой правовой академии, 21-летней уроженкой Омска, она сообщила, что её молодой человек арестован по делу о сбыте наркотиков и находится в Крестах. Деньги якобы нужны ему, так как он болеет.

Тем не менее полиция, как писала «Фонтанка», ищет возможных подельников девушки, которая 18 января, по версии следствия, около половины пятого утра пыталась с помощью газового баллона и пластиковой трубки взорвать банкомат. Попытка попала на видео. В банкомате было 3,3 млн рублей. Но девушке они не достались: ей пришлось срочно бежать, так как служба безопасности банка засекла попытку взлома и вызвала полицию.

Подозреваемую задержали вечером того же дня в квартире на Малой Балканской улице. Полиция сильно удивилась личности фигурантки — студентка, спортсменка, отличница.

В ходе обыска у нее при этом изъяли отмычки и ножи.

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Комментарии (12)

Мишелько
Понять, простить и выдать 3 млн
александрниколаич
там вся любовь до откидки возлюбленного с зоны. выйдет и ее забудет.
Насмотрятся "во все тяжкие" и думают ,что именно им жизнь преподнесет "такое счастье".
SERGEY111
Шерлок Холмс доктору Ватсону тоже поначалу ворюгой казался .
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