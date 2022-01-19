47news: Петербургская студентка пошла на взлом банкомата ради возлюбленного в Крестах

Как пишет 19 января издание 47news, во время следственных мероприятий со студенткой правовой академии, 21-летней уроженкой Омска, она сообщила, что её молодой человек арестован по делу о сбыте наркотиков и находится в Крестах. Деньги якобы нужны ему, так как он болеет.



Тем не менее полиция, как писала «Фонтанка», ищет возможных подельников девушки, которая 18 января, по версии следствия, около половины пятого утра пыталась с помощью газового баллона и пластиковой трубки взорвать банкомат. Попытка попала на видео. В банкомате было 3,3 млн рублей. Но девушке они не достались: ей пришлось срочно бежать, так как служба безопасности банка засекла попытку взлома и вызвала полицию.

