Следователи опрашивают людей, причастных к вывозу из Крыма скифского золота

Российский Следственный комитет ведёт доследственную проверку по факту хищения коллекции скифского золота, принадлежащей четырём крымским музеям. Об этом заявил ТАСС 19 января замруководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
«Следственным комитетом [России] проводится доследственная проверка по факту хищения предметов, имеющих особую культурную ценность, известных как скифское золото. Идут опросы тех, кто причастен к вывозу скифского золота с территории Крыма, выясняется, и это главный вопрос, что было предпринято для того, чтобы его вернуть, достаточно ли было этих мер», — сообщил Молохов.
По его словам, в 2014 году документы подписывали чиновники Минкультуры РФ и их коллеги в Крыму. «Есть конкретные чиновники, которые давали указания, — отметил Молохов. — Они должны были организовать передачу, оформление этой коллекции, как неотъемлемой части музейного фонда РФ, в музейный фонд нашей страны. Своевременно этого сделано не было».
Коллекцию скифского золота из четырёх крымских музеев (около 2 тысяч предметов) в 2014 году показали на временной выставке в столице Нидерландов. После того, как Москва объявила о включении полуострова в состав России, в Амстердаме оставили подвешенным вопрос, кому именно возвращать экспонаты — Киеву или Крыму. В 2016 году суд принял решение в пользу Украины, однако была подана апелляция. 26 октября 2021 года апелляционный суд в Амстердаме принял решение: скифское золото признали собственностью Украины и постановили передать Киеву. После этого на ситуацию обратил внимание глава СК РФ Бастрыкин.