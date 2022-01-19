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Следователи опрашивают людей, причастных к вывозу из Крыма скифского золота

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Российский Следственный комитет ведёт доследственную проверку по факту хищения коллекции скифского золота, принадлежащей четырём крымским музеям. Об этом заявил ТАСС 19 января замруководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

«Следственным комитетом [России] проводится доследственная проверка по факту хищения предметов, имеющих особую культурную ценность, известных как скифское золото. Идут опросы тех, кто причастен к вывозу скифского золота с территории Крыма, выясняется, и это главный вопрос, что было предпринято для того, чтобы его вернуть, достаточно ли было этих мер», — сообщил Молохов.

По его словам, в 2014 году документы подписывали чиновники Минкультуры РФ и их коллеги в Крыму. «Есть конкретные чиновники, которые давали указания, — отметил Молохов. — Они должны были организовать передачу, оформление этой коллекции, как неотъемлемой части музейного фонда РФ, в музейный фонд нашей страны. Своевременно этого сделано не было».

Коллекцию скифского золота из четырёх крымских музеев (около 2 тысяч предметов) в 2014 году показали на временной выставке в столице Нидерландов. После того, как Москва объявила о включении полуострова в состав России, в Амстердаме оставили подвешенным вопрос, кому именно возвращать экспонаты — Киеву или Крыму. В 2016 году суд принял решение в пользу Украины, однако была подана апелляция. 26 октября 2021 года апелляционный суд в Амстердаме принял решение: скифское золото признали собственностью Украины и постановили передать Киеву. После этого на ситуацию обратил внимание глава СК РФ Бастрыкин.

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Комментарии (2)

VVM1962
а скифы тоже изъявили желание вернуться в "родную" гавань???
NAFTALIN 2000-2036
Да, Скифы — мы! Да, азиаты — мы, — С раскосыми и жадными очами! P.S. золото - скифам!
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