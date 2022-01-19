Следователи опрашивают людей, причастных к вывозу из Крыма скифского золота

Российский Следственный комитет ведёт доследственную проверку по факту хищения коллекции скифского золота, принадлежащей четырём крымским музеям. Об этом заявил ТАСС 19 января замруководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.



«Следственным комитетом [России] проводится доследственная проверка по факту хищения предметов, имеющих особую культурную ценность, известных как скифское золото. Идут опросы тех, кто причастен к вывозу скифского золота с территории Крыма, выясняется, и это главный вопрос, что было предпринято для того, чтобы его вернуть, достаточно ли было этих мер», — сообщил Молохов.

