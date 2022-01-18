Россиянина, нарушившего «этический кодекс дагестанца», арестовали из-за конфликта в автобусе

Коптевский суд Москвы арестовал молодого человека, который устроил конфликт с пассажирами автобуса в Москве. Он останется под стражей до 16 марта, сообщили 18 января РИА Новости в пресс-службе суда.



О задержании мужчины стало известно 16 января. Правоохранители обратили внимание на инцидент после того, как видео появилось в СМИ. Молодой мужчина, назвавший себя уроженцем Дагестана, в автобусе вступил в конфликт с водителем, который отказался высадить его вне остановки. Агрессор допустил националистические высказывания и заявил: «...придёт время, когда мы всех вас будем бить». Было возбуждено дело о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства, совершенных с угрозой применения насилия.

