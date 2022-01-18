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Россиянина, нарушившего «этический кодекс дагестанца», арестовали из-за конфликта в автобусе

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Коптевский суд Москвы арестовал молодого человека, который устроил конфликт с пассажирами автобуса в Москве. Он останется под стражей до 16 марта, сообщили 18 января РИА Новости в пресс-службе суда.

О задержании мужчины стало известно 16 января. Правоохранители обратили внимание на инцидент после того, как видео появилось в СМИ. Молодой мужчина, назвавший себя уроженцем Дагестана, в автобусе вступил в конфликт с водителем, который отказался высадить его вне остановки. Агрессор допустил националистические высказывания и заявил: «...придёт время, когда мы всех вас будем бить». Было возбуждено дело о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства, совершенных с угрозой применения насилия.

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов призвал мужчину извиниться — не только перед оскорбленными, но и перед дагестанцами. Он заявил, что поведение молодого человека противоречило «исторически сложившемуся этическому кодексу дагестанца».

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Комментарии (4)

Valer_Kulik
Интересно, что ему предъявят. Вообще он сказал, что они будут всех русских бить, это ж разжигание явное.
266458272
пора заканчивать с этой этнической рознью .ну не нравятся тебе славяне..ну что же..каждый имеет право на свое личное мнение..ну и сиди тогда дома в дагестане..
Asus
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов правильно все сказал!
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