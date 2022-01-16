Задержан герой видео из автобуса, нарушивший «этический кодекс дагестанца»

«В ходе совместной работы следователей столичного главка Следственного комитета РФ и сотрудников ГУ МВД России по городу Москве личность и местонахождение фигуранта установлены в Калужской области. По подозрению в совершении преступления задержан 29-летний мужчина. В ближайшее время он будет доставлен в следственный отдел для проведения с ним следственных действий. Назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается», — отмечается в сообщении.

Молодой человек, благодаря соцсетям прославившийся на всю страну после конфликта в московском автобусе, где он позволил себе националистические высказывания, задержан 16 января в соседнем регионе. Об этом сообщает ГСУ СК по Москве. Он подозревается «в противоправных действиях в общественном транспорте на севере Москвы».

Правоохранители обратили внимание на инцидент после того, как видео появилось в СМИ. Молодой мужчина, назвавший себя уроженцем Дагестана, в автобусе вступил в конфликт с водителем, который отказался высадить его вне остановки. Парень допустил националистические высказывания и заявил, что «придёт время, когда мы всех вас будем бить».



Глава Республики Дагестан Сергей Меликов оперативно отреагировал на ролик. «Поведение молодого человека не только нарушает все мыслимые нормы, существующие в человеческом обществе, но и противоречит исторически сложившемуся этическому кодексу дагестанца, определяющему в том числе отношение к старшим», — говорится в опубликованном 16 января заявлении Меликова. Он призвал несдержанного мужчину принести извинения «не только тем, кого грубо оскорбил, но и всем дагестанцам, от лица которых он пытался выступить».



Правоохранители усмотрели в действиях пассажира автобуса признаки пункта «а» части 2 статьи 282 УК РФ — возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства, совершенных с угрозой применения насилия.

