Россиянин нарушил «этический кодекс дагестанца». От него ждет извинений глава республики

Как пишет издание «Подъем» 16 января, конфликт произошел из-за того, что водитель автобуса отказался высадить мужчину вне остановки. В ответ он разразился оскорблениями, а на замечания заявил: «Я веду себя так, как считаю нужным. С вами вот так себя надо вести». И добавив, что «придёт время, когда мы всех вас будем бить».

Молодой человек, назвавший себя уроженцем Дагестана, во время конфликта в московском автобусе позволил себе националистические высказывания. Глава республики уже предложил ему извиниться.

Ролик быстро распространился в соцсетях. На него отреагировал глава Республики Дагестан Сергей Меликов.



«Поведение молодого человека не только нарушает все мыслимые нормы, существующие в человеческом обществе, но и противоречит исторически сложившемуся этическому кодексу дагестанца, определяющему в том числе отношение к старшим, — говорится в опубликованном 16 января заявлении Меликова. — Тем более возмутительна его попытка говорить от имени миролюбивого дагестанского народа, которому чужды подобные варварские проявления».



Глава республики заявил, что, по его мнению, «этот человек должен принести извинения не только тем, кого грубо оскорбил, но и всем дагестанцам, от лица которых он пытался выступить».



ГСУ СК по Москве проинформировало о возбуждении уголовного дела. Подозреваемого ищут.



«В средствах массовой информации распространилось видео, на котором запечатлено, как в столичном общественном транспорте мужчина агрессивно высказывается в адрес других пассажиров. В его действиях усматриваются признаки состава преступления, а именно возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства, совершенных с угрозой применения насилия. По указанию руководства ГСУ по Москве по данному факту возбуждено уголовное дело (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ)», — отмечается в сообщении.

