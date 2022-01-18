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Комиссия признала социально опасным положение многодетной семьи из коммуналки на Васильевском

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Комиссия по делам несовершеннолетних Василеостровского района признала семью из коммуналки на 16-й линии находящейся в социально опасном положении. Об этом 18 января сообщает аппарат уполномоченного по правам ребенка в Петербурге.

На данный момент состояние детей, которых обнаружили без взрослых в одной из комнат квартиры, удовлетворительное. Шестилетняя девочка находится в социально-реабилитационном центре «Дом милосердия», полуторагодовалая и двухмесячная сестры наблюдаются в доме ребенка.

Детей застали одних накануне после звонка местной жительницы, сообщившей о семейном скандале. В отношении супругов, отлучившихся на пару часов, возбуждено уголовное дело по статье об оставлении в опасности.

Ранее отец семейства пообщался с корреспондентом «Фонтанки». Отсутствие он объяснил срочными делами.

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Комментарии (1)

«Родники Сибири»
Пособия маловаты, все проблемы у многодетных алкоголиков из за этого.
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