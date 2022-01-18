Комиссия признала социально опасным положение многодетной семьи из коммуналки на Васильевском

Комиссия по делам несовершеннолетних Василеостровского района признала семью из коммуналки на 16-й линии находящейся в социально опасном положении. Об этом 18 января сообщает аппарат уполномоченного по правам ребенка в Петербурге.
На данный момент состояние детей, которых обнаружили без взрослых в одной из комнат квартиры, удовлетворительное. Шестилетняя девочка находится в социально-реабилитационном центре «Дом милосердия», полуторагодовалая и двухмесячная сестры наблюдаются в доме ребенка.
Детей застали одних накануне после звонка местной жительницы, сообщившей о семейном скандале. В отношении супругов, отлучившихся на пару часов, возбуждено уголовное дело по статье об оставлении в опасности.
Ранее отец семейства пообщался с корреспондентом «Фонтанки». Отсутствие он объяснил срочными делами.