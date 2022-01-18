Отец детей из коммуналки на Васильевском: Оставили ненадолго и сейчас делаем все, чтобы вернуть их домой

Обратно через 1,5 часа возвращались через «Макдональдс», чтобы порадовать старшую. Но на лестнице мужчину и женщину встретили сотрудники полиции, которые увезли их в отдел. Младших детей увезли в больницу, так как они выглядели недокормленными, а старшую — в Дом милосердия.

По словам мужчины, ему и жене срочно надо было поехать по делам. Решили, что за младшими — 1,5 годовалой и трехмесячной недолго присмотрит старшая 6-летняя.

По его версии, соседи вызвали полицию из-за опасения за детей и мелких бытовых конфликтов, которые редко, но происходили. Хотя в общем с соседями у пары нормальные отношения.



Игорь — кровный отец только для трехмесячной девочки, но со средней дочерью своей 34-летней жены он возился с пеленок, и собирается оформить удочерение. А со старшей, шестилетней у него уважительные отношения. Решение о том, хочет ли она быть его официальной дочерью, по словам Игоря, девочка примет сама, когда подрастет.



Сейчас мужчина и женщина, которых отпустили из полиции после оформления протокола об административном правонарушении, решают вопросы с инспектором опеки о том, как им вернуть детей домой.



«Для меня сейчас это самое важное. Вернуть их», - заверяет Игорь.



Он трудится монтажником, а жена пока сидит дома с детьми. Старшая, по словам Игоря, ходит на курсы для дошкольников, а среднюю семья оформляет в детский сад.



«Фонтанка» писала, что трех девочек нашли в комнате семикомнатной коммуналки на 16 линии после звонка соседей в полицию. Проверку проводит прокуратура. Семейной паре может грозить возбуждение уголовного дела по статьям «оставление в опасности» и «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних».

