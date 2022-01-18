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Трех голодных детей, в том числе двухмесячную, нашли в коммуналке на Васильевском. Малыши в больнице, родители в полиции

Возбуждение сразу двух уголовных дел грозит родителям, которые надолго заперли в комнате коммуналки на Васильевском трех малышек.

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Как стало известно «Фонтанке» 18 января, накануне в полицию Васильевского острова обратились жильцы коммунальной квартиры в доме на 16-й линии. Они сообщили, что в одной из комнат сильно плачут дети. Прибывшие на место сотрудники полиции нашли в помещении трех девочек: 2 месяцев, 1,5 года и 6 лет. Дети были голодны. Старшая сообщила, что родители ушли давно.

Младенца скорая, которую вызвали сотрудники полиции, увезла в Дом милосердия, а двух детей постарше — в детскую больницу.

Нашли сотрудники МВД и «загулявших» родителей — 31-летнего мужчину и 34-летнюю женщину. Их увезли в 16-й отдел полиции, опросили и поместили в камеру для задержанных лиц.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Семья — асоциальная, в сад дети не ходили. Но ранее в поле зрения ОДН, по предварительной информации, «ячейка общества» не попадала.

Прокуратура Василеостровского района проводит проверку.

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Комментарии (6)

Noisymouse
Что у людей в голове, душе и где-то там еще?(( Тут собака дома сидит - мчишься, как ужаленный - выгуливать надо. Двухмесячный - не отойти, икнул, срыгнул - нет ребенка...
мухомор
последний абзац про ОДН фееричен.
по-хорошему, младенец должен был быть изъят ещё в роддоме.
удивительно, что на этот раз не дождались трупика.
nafin
И еще счастье, как ни странно, что это коммуналка. Там хотя бы есть соседи, которые услышали плач детей и вызвали полицию. В отдельной квартире эти дети просто могли бы умереть с голоду ((
Особенно прекрасно это: "ранее в поле зрения ОДН, по предварительной информации, «ячейка общества» не попадала."
Прелесть, просто прелесть... ((
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