Трех голодных детей, в том числе двухмесячную, нашли в коммуналке на Васильевском. Малыши в больнице, родители в полиции

Как стало известно «Фонтанке» 18 января, накануне в полицию Васильевского острова обратились жильцы коммунальной квартиры в доме на 16-й линии. Они сообщили, что в одной из комнат сильно плачут дети. Прибывшие на место сотрудники полиции нашли в помещении трех девочек: 2 месяцев, 1,5 года и 6 лет. Дети были голодны. Старшая сообщила, что родители ушли давно.



Младенца скорая, которую вызвали сотрудники полиции, увезла в Дом милосердия, а двух детей постарше — в детскую больницу.



Нашли сотрудники МВД и «загулявших» родителей — 31-летнего мужчину и 34-летнюю женщину. Их увезли в 16-й отдел полиции, опросили и поместили в камеру для задержанных лиц.

