В отношении пары, оставившей детей в коммуналке на Васильевском, возбуждено уголовное дело

По информации полиции, в дежурную часть обратилась жительница семикомнатной коммуналки и заявила о семейном скандале за стеной. Приехавшие на место сотрудники конфликт не застали, но нашли детей — шести и полутора лет, а также трехмесячного младенца.



«Как выяснили полицейские, дети в течение двух часов были предоставлены сами себе, притом что в комнате находились электроприборы, а окно не было оборудовано фиксаторами», — рассказали в главке.



Дети были переданы медикам. 34-летнюю мать и 31-летнего отца встретили на лестнице по пути в квартиру и доставили в отдел. Теперь им вменяют оставление в опасности.

