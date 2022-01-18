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В отношении пары, оставившей детей в коммуналке на Васильевском, возбуждено уголовное дело

Супруги, которые оставили детей одних в коммунальной квартире дома 27 по 16-й линии Васильевского острова, стали фигурантами уголовного дела. Об этом 18 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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По информации полиции, в дежурную часть обратилась жительница семикомнатной коммуналки и заявила о семейном скандале за стеной. Приехавшие на место сотрудники конфликт не застали, но нашли детей — шести и полутора лет, а также трехмесячного младенца.

«Как выяснили полицейские, дети в течение двух часов были предоставлены сами себе, притом что в комнате находились электроприборы, а окно не было оборудовано фиксаторами», — рассказали в главке.

Дети были переданы медикам. 34-летнюю мать и 31-летнего отца встретили на лестнице по пути в квартиру и доставили в отдел. Теперь им вменяют оставление в опасности.

Ранее отец семейства пообщался с корреспондентом «Фонтанки». Отсутствие он объяснил срочными делами.

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Комментарии (12)

alexdelovoi
Если алкаши, лишить родительских прав. Если нормальные, простить на первый раз
Slava_Rossii
Теперь уже дети в собственной квартире в опасности, что за бред?
Микула Селянинович
Соседка в коммунальной квартире, да старо как мир, многодетная семья, как всегда всем мешает жить, особенно соседкам, вот и подкараулила когда родители вышли по делам, а дел у многодетных родителей хватает и рассказа про шум да плач, был он не был, у одной соседки на совести, а шум от детей всегда, на то и дети, и в палицаю скорей, эхх наверное участковый знакомый, раз так отреагировали, а возбуждать надо дело на тех чиновников которые допустили что многодетные, внимание многодетные семьи живут в одной-ОДНОЙ комнате и в КОММУНАЛКЕ, хуже не придумаешь, многодетных надо защищать, а под суд, тех кто допустил такое нищенство нашего народа, и проверить соседку и если подтвердится судить за ложный донос если не было скандала. Ну а если всё таки был то за бдительность можно и поощрить. А администрации района все жилы нужно сорвать что бы предоставить отельное достойное бесплатное жильё.
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