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Петербургские власти обсудят отмену QR-кодов в общественных местах

Правительство Петербурга готово обсудить отмену проверки ковидных QR-кодов в ресторанах, магазинах, фитнес-центрах и других общественных местах. Об этом «Фонтанке» рассказали несколько участников экспертного совета по общественному питанию, который состоялся 18 января.

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Вопрос о смягчении коронавирусных ограничений будет рассмотрен на заседании городского оперштаба 20 января. Поводом для пересмотра правил стало решение федерального правительства и партии «Единая Россия» отложить рассмотрение законопроекта о посещении общественных мест по сертификатам о вакцинации или перенесенном заболеваемости COVID-19. «Вопрос будет рассматриваться комплексно — для всех сфер», — сообщил один из участников экспертного совета. «Федеральный центр четко занял позицию», — отмечает другой.

Ранее губернатор Александр Беглов заявил, что считает разногласия по поводу QR-кодов неприемлемыми, а также пригрозил более строгими ограничениями в случае несоблюдения действующих мер.

Власти Северной столицы действительно видят ситуацию с новой волной пандемии как крайне тревожную: заболеваемость растет в геометрической прогрессии, рассказал другой участник совещания. Однако на малом правительстве в понедельник речь шла именно о мобилизации медицинской системы, о новых ограничениях речь не шла.

Что касается QR-кодов, то позицию федеральных властей в экономическом блоке Смольного трактуют следующим образом: введение QR-кодов уже не дает нужного эффекта для стимулирования роста вакцинации, но создает повышенную напряженность в обществе и приносит убытки бизнесу.

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Комментарии (39)

DimDimych
Я бы оставил эти коды. Так пойдешь, например, в Максидом за какой-нибудь мелочью типа розекти, походу еще какой-нибудь фигни напокупаешь, а тут заказал только то что нужно и забрал в ближайшем постомате, и все.
Я так заметно сэкономил за эти праздники.
Лавров2020
Чем скорее эту дичь отменят - тем лучше.
"Да здравствует разум, да сгинет маразм!"
sergeant-1
«Товарищи ученые! Не сумневайтесь, милые:
Коль что у вас не сладится - ну, там, не тот эффект, -
Мы мигом к вам заявимся с лопатами и с вилами,
Денёчек покумекаем - и выправим дефект!» (с)
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