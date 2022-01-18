Петербургские власти обсудят отмену QR-кодов в общественных местах

Вопрос о смягчении коронавирусных ограничений будет рассмотрен на заседании городского оперштаба 20 января. Поводом для пересмотра правил стало решение федерального правительства и партии «Единая Россия» отложить рассмотрение законопроекта о посещении общественных мест по сертификатам о вакцинации или перенесенном заболеваемости COVID-19. «Вопрос будет рассматриваться комплексно — для всех сфер», — сообщил один из участников экспертного совета. «Федеральный центр четко занял позицию», — отмечает другой.

Ранее губернатор Александр Беглов заявил, что считает разногласия по поводу QR-кодов неприемлемыми, а также пригрозил более строгими ограничениями в случае несоблюдения действующих мер.



Власти Северной столицы действительно видят ситуацию с новой волной пандемии как крайне тревожную: заболеваемость растет в геометрической прогрессии, рассказал другой участник совещания. Однако на малом правительстве в понедельник речь шла именно о мобилизации медицинской системы, о новых ограничениях речь не шла.



Что касается QR-кодов, то позицию федеральных властей в экономическом блоке Смольного трактуют следующим образом: введение QR-кодов уже не дает нужного эффекта для стимулирования роста вакцинации, но создает повышенную напряженность в обществе и приносит убытки бизнесу.

