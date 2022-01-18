«Поло» с четырьмя пассажирами унесло в грузовик в Новгородской области. Выжил только водитель

Страшное ДТП с грузовиком унесло четыре жизни в Новгородской области ночью 18 января. Молодой водитель не удержал легковую машину на зимней дороге.
Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Новгородской области, авария произошла в 2:45 на 260-м километре федеральной автодороги А-122 «А-114 — Устюжна — Крестцы — Яжелбицы — Великие Луки — Невель», в Крестецком районе. 21-летний парень, управляя автомобилем Volkswagen Polo, не учел дорожные и погодные условия — зимнюю скользкость и рыхлый снег — и допустил занос. В итоге «Поло» боком столкнулся со встречным грузовиком Renault Premium с полуприцепом.
В момент ДТП в легковой машине находились пять человек. Четверо пассажиров — молодые люди 28 и 24 лет и женщины 40 и 38 лет — скончались на месте до прибытия скорой помощи. Водителя доставили в больницу со множественными травмами.