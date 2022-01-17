МИД РФ отрицает поставки российского оружия в Афганистан

«Обратили внимание на опубликованные в соцсетях комментарии некоторых американских экспертов-русофобов о якобы имевших место поставках российского вооружения Национальному фронту сопротивления Афганистана в провинции Панджшер. Россия указывается как страна-производитель этого оружия, — сказано в заявлении. — Выступаем решительно против подобных инсинуаций и, предвосхищая возможные последующие фейковые сообщения на эту тему, считаем необходимым заявить следующее. Россия никоим образом не участвовала и не собирается участвовать в вооружении афганских противоборствующих сторон».

Россия официально отрицает заявления американских экспертов о якобы поставках российского оружия в Афганистан. Соответствующий комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой опубликован 17 января на сайте министерства.

При этом Мария Захарова выразила убеждённость, что поставки оружия не будут способствовать стабилизации ситуации в Афганистане, а «наоборот, приведут к обострению внутриафганских противоречий, чреватых разжиганием гражданской войны на этнической почве». «Такой сценарий в корне противоречит интересам России», — добавила Захарова.



В конце 2021 года президент РФ Владимир Путин призвал помочь Афганистану «тех, кто там присутствовал 20 лет».



Осенью 2021 года стало известно, что Россия оказывает гуманитарную помощь Афганистану после того, как страну покинули американские войска.

