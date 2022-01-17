FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -7
75.77р86.89р
Карта пунктов вакцинацииОбраз жизниЗимняя сказка в КронштадтеОбразованиеПромышленный ПетербургQR-код: что, где, когда, зачем

МИД РФ отрицает поставки российского оружия в Афганистан

11
Печать

Россия официально отрицает заявления американских экспертов о якобы поставках российского оружия в Афганистан. Соответствующий комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой опубликован 17 января на сайте министерства.

«Обратили внимание на опубликованные в соцсетях комментарии некоторых американских экспертов-русофобов о якобы имевших место поставках российского вооружения Национальному фронту сопротивления Афганистана в провинции Панджшер. Россия указывается как страна-производитель этого оружия, — сказано в заявлении. — Выступаем решительно против подобных инсинуаций и, предвосхищая возможные последующие фейковые сообщения на эту тему, считаем необходимым заявить следующее. Россия никоим образом не участвовала и не собирается участвовать в вооружении афганских противоборствующих сторон».

Фото: скриншот YouTube / RT на русском
ПоделитьсяПоделиться

При этом Мария Захарова выразила убеждённость, что поставки оружия не будут способствовать стабилизации ситуации в Афганистане, а «наоборот, приведут к обострению внутриафганских противоречий, чреватых разжиганием гражданской войны на этнической почве». «Такой сценарий в корне противоречит интересам России», — добавила Захарова.

В конце 2021 года президент РФ Владимир Путин призвал помочь Афганистану «тех, кто там присутствовал 20 лет».

Осенью 2021 года стало известно, что Россия оказывает гуманитарную помощь Афганистану после того, как страну покинули американские войска.

Фото: скриншот YouTube / RT на русском

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

Brit
Да туда последние лет 70 точно, то американцы бесплатно скидывают оружие, то русские. Пинг-понг.
Artem_9
В Афган нет смысла поставлять оружие. Амеры их на 20 лет вперед им затарили, вплоть до бронетехники и вертолетов, когда улепетывали оттуда.
А вооружать противников талибов, тем более не нужно России. на фига нам нужен там конфликт? Янки именно на это и надеются.
Nothing
Зачем такой огромный штат МИДу, если они все отрицают всегда?
Оставить одну Марию - будет кричать "А баба яга против!" (с)
Экономия какая опять-же!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний