Путин призвал помочь Афганистану «тех, кто там присутствовал 20 лет»

Президент России выразил надежду на хорошие отношения с Афганистаном.
«Что касается признания [властей Афганистана], то надо исходить из реалий. <...> У нас есть своя позиция. Мы будем стремиться к тому, чтобы это решение было консолидированным», — заявил Владимир Путин на пресс-конференции 23 декабря.
По его словам, отношения с Афганистаном — это «не праздный вопрос» для российской стороны.
Путин выразил надежду, что новые власти будут привлекать к руководству все этнические группы. «Хотелось бы, чтобы отношения между Россией и Афганистаном складывались наилучшим образом», — заметил глава государства.
Путин уверен, что афганскому народу должны помочь «те, кто там присутствовал 20 лет».
«Фонтанка» следит за заявлениями президента на итоговой пресс-конференции в онлайн-трансляции.