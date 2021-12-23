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Путин призвал помочь Афганистану «тех, кто там присутствовал 20 лет»

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Президент России выразил надежду на хорошие отношения с Афганистаном.

«Что касается признания [властей Афганистана], то надо исходить из реалий. <...> У нас есть своя позиция. Мы будем стремиться к тому, чтобы это решение было консолидированным», — заявил Владимир Путин на пресс-конференции 23 декабря.

По его словам, отношения с Афганистаном — это «не праздный вопрос» для российской стороны.

Путин выразил надежду, что новые власти будут привлекать к руководству все этнические группы. «Хотелось бы, чтобы отношения между Россией и Афганистаном складывались наилучшим образом», — заметил глава государства.

Путин уверен, что афганскому народу должны помочь «те, кто там присутствовал 20 лет».

«Фонтанка» следит за заявлениями президента на итоговой пресс-конференции в онлайн-трансляции.

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Комментарии (4)

Higher4Hire
Это он собрался налаживать отношения с теми, кто музыку запретил и женщин в фильмах?
Владислав М
Путин собирается выстраивать хорошие отношения с теми, кто притесняет свой народ и нарушает базовые права человека?
SlawaPiter
России желающих помочь в ОПГ"Озеро" не нашлось...
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