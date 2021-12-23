Путин призвал помочь Афганистану «тех, кто там присутствовал 20 лет»

Президент России выразил надежду на хорошие отношения с Афганистаном.

«Что касается признания [властей Афганистана], то надо исходить из реалий. <...> У нас есть своя позиция. Мы будем стремиться к тому, чтобы это решение было консолидированным», — заявил Владимир Путин на пресс-конференции 23 декабря.

По его словам, отношения с Афганистаном — это «не праздный вопрос» для российской стороны.

Путин выразил надежду, что новые власти будут привлекать к руководству все этнические группы. «Хотелось бы, чтобы отношения между Россией и Афганистаном складывались наилучшим образом», — заметил глава государства.