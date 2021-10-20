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Россия отправит гуманитарную помощь в Афганистан, как бы ни прошли переговоры с талибами*

РФ намерена доставлять гуманитарную помощь в Афганистан

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Россия прорабатывает вопросы, связанные с отправкой гуманитарной помощи в Афганистан, сообщил 20 октября посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов. При этом дипломат отметил, что отправка помощи не зависит от результатов переговоров с делегацией, прибывшей из Кабула в Москву.

«Работаем над этим. Как только дата будет — объявим, — сказал Жирнов журналистам, ответив на уточняющий вопрос, будет ли помощь отправлена в любом случае. — Думаю, что да».

Кроме того, по словам посла РФ в Кабуле, сейчас ведется проработка нового вывозного рейса из Афганистана.

Что касается статуса движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ с 2003 года. — Прим. ред.) в России, то организация остается признанной террористической и запрещенной, и говорить о пересмотре и возможности признания ее по итогам нынешнего заседания московского формата преждевременно, добавил Жирнов.

В начале октября о проработке поставок гуманитарной помощи Кабулу заявлял спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента МИД РФ Замир Кабулов. О содержании грузов и их объемах пока не сообщалось.

«Почти половина населения Афганистана — 18 млн человек — жизненно зависит от гуманитарной помощи. Каждый третий не знает, как он в следующий раз получит пропитание. Более половины всех детей в возрасте до пяти лет в будущем году, по всей видимости, будут страдать от недоедания», — говорил в начале осени генсек ООН Антониу Гутерриш после вывода американских войск из Афганистана.

На этом фоне в Таджикистане, недалеко от границы с Афганистаном, продолжаются военные маневры стран-участниц ОДКБ в рамках учений, где в том числе отрабатываются действия по уничтожению «незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства-члена ОДКБ».

*Движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ с 2003 года.

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Комментарии (9)

Dimitry Antonov
18 миллионов человек прокормить гуманитаркой? Как это возможно?
Modest_5e4ce41f7533b
Без помощи они никак не пройдут. Старая восточная традиция - хочешь договориться, вези дань.
killbeachtrash
Даешь заем у населения России на помощь Афганистану ! Перевыполним план по потреблению...тпррууу чего то меня понесло. Хотел сказать , что помощь бывает не прямая, а апосредованная.
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