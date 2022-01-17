Входить в парадную на Миллионной петербуржцам приходится ползком

Войти и выйти из многих парадных в центре Петербурга сейчас непросто. Лёд такой, что люди поскальзываются, падают и получают травмы.



Известный петербургский фотограф Александр Петросян вечером 16 января провёл испытания одной такой парадной на Миллионной улице. Ступени заледенели так, что даже акробату, не работающему на камеру, было бы сложно их преодолеть.

