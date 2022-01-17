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Входить в парадную на Миллионной петербуржцам приходится ползком

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Скриншот из видео в <a href="https://www.instagram.com/petrosphotos/" class="io-leave-page _" target="_blank">Instagram</a> Александра Петросяна
Скриншот из видео в Instagram Александра Петросяна
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Войти и выйти из многих парадных в центре Петербурга сейчас непросто. Лёд такой, что люди поскальзываются, падают и получают травмы.

Известный петербургский фотограф Александр Петросян вечером 16 января провёл испытания одной такой парадной на Миллионной улице. Ступени заледенели так, что даже акробату, не работающему на камеру, было бы сложно их преодолеть.

В Петербурге на прошлой неделе в связи с оттепелью усилилась гололедица, число пострадавших резко выросло. Чтобы уберечься от падений, горожане принялись самостоятельно очищать свои дворы и улицы от льда.

Скриншот из видео в <a href="https://www.instagram.com/petrosphotos/" class="io-leave-page _" target="_blank">Instagram</a> Александра Петросяна
Скриншот из видео в Instagram Александра Петросяна

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Комментарии (3)

264901471
Есть пешеходная зона на Малой Садовой, там тоже нет льда, есть гололед. Там бы прогулялся бы господин Беглов, с прокуратурой вместе.
Типичный Димон
Это фотошоп. Нет там льда, спросите в УК.
Параллакс
Надеюсь, миллионы посмотрят клип Шнурова и сделают для себя выводы.
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