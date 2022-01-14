В видеоэкскурсии о фонарях Петербурга показали, как «Аврора» отключает свет по всему городу и где найти газовые светильники

Одной из достопримечательностей, с которых она начала рассказ о свете в городе, стал Александровский сад. В 2010 году там установили шесть газовых фонарей в память о том, как когда-то освещался Петербург. По словам мастера Сергея Пласковицкого, в каждом фонаре постоянно тлеет специальная горелка. Днем этого со стороны не видно, потому что работает она слабо, зато позволяет включить освещение на полную мощь, как только вечером подают газ.

Чтобы показать, из чего состоят фонари современные, авторы передачи отправились на один из заводов по их производству.



«Начинается всё с дизайнерского отдела. У каждого своя стилистика: есть дизайнер, который очень хорошо работает в хайтек стиле, а есть те, которые отвечают за классицизм или модерн», — рассказал начальник конструкторского отдела Арсен Кочарян.



После разработки концепции в литейном цехе плавят чугун для отлива фонарей, а над декоративными элементами работают отдельно. В покрасочном отделе столбам придают нужный цвет. Просушка занимает около суток. Последний этап — подбор лампы и её тестирование.



Чтобы на улицах появился свет, каждую опору подключают к единой автоматизированной системе «Аврора». «Руководство» включением и выключением света ежедневно происходит из диспетчерской компании «Ленсвет». Как пояснил начальник производственно-диспетчерской службы компании Михаил Акимов, сотрудники могут «как одновременно включить весь город, так и выключить». Все фонари нанесены на специальную карту, их состояние отображается на экране.