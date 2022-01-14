Теплосеть на Ветеранов обзавелась дублёром. Он обогреет 260 домов, которые зябли по соседству

Теплоэнергетики закончили плановые работы в Кировском районе Петербурга, которые жители 260 домов пережидали в квартирах с холодными батареями.



Как сообщили «Фонтанке» в «Теплосети», 14 января потребителей переключили на временный трубопровод. Планируется, что он обеспечит бесперебойное теплоснабжение в период перекладки основной сети.



К плановым работам в рамках реконструкции труб приступили накануне, дождавшись потепления. Специалисты смонтировали 803 метра временной сети по проспекту Ветеранов от пересечения с Дачным проспектом до улицы Танкиста Хрустицкого.

