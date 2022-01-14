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Теплосеть на Ветеранов обзавелась дублёром. Он обогреет 260 домов, которые зябли по соседству

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Теплоэнергетики закончили плановые работы в Кировском районе Петербурга, которые жители 260 домов пережидали в квартирах с холодными батареями.

Как сообщили «Фонтанке» в «Теплосети», 14 января потребителей переключили на временный трубопровод. Планируется, что он обеспечит бесперебойное теплоснабжение в период перекладки основной сети.

К плановым работам в рамках реконструкции труб приступили накануне, дождавшись потепления. Специалисты смонтировали 803 метра временной сети по проспекту Ветеранов от пересечения с Дачным проспектом до улицы Танкиста Хрустицкого.

Реконструкция на данном участке предполагает замену 670 метров трубопровода. Завершение работ и восстановление благоустройства намечено на октябрь 2022 года.

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Комментарии (1)

Mimic
Весь Ветеранов копают уже чуть ли не два года. У метро какие-то циклопические траншеи рыли и сидели в них тоже уж не знаю сколько. Что они там делают?
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